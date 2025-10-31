HDZ ističe povijesna ulaganja u vrtiće, oporba: Problemi se prekrivaju, a ne rješavaju

„Zaboravili ste spomenuti da je riječ o gradskoj vijećnici iz stranke Možemo! i da se sve događalo u okviru političke rasprave”, odgovorio joj je Damir Mandić (HDZ). „Ne radi se o tome da je ona branila zakone i propise, već o običnom Možemovskom ideološkom nasilju”, rekao je zastupnik HDZ-a.