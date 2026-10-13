HDZ napao gradonačelnika Koprivnice: Pričom o Podravki prikriva poskupljenja u gradu

"Uslijed značajnog pada svoje osobne popularnosti, a u svojoj halucinaciji o prodaji Podravke, javlja se naš spasitelj, gradonačelnik Koprivnice, koji će nas po tko zna koji puta još jednom zaštititi i spasiti od onih zločestih koji bi iznova htjeli raščerupati Podravku", navodi HDZ u priopćenju.