Jakšić o antiinflacijskom paketu mjera: "Selo gori, a Vlada se češlja"

"BIH je naša susjedna, partnerska, bratska zemlja i sigurno nam treba biti stalo da funkcionira i da postane punopravna članica EU-a i NATO-a. Također, sigurno je da ćemo se morati baviti i pitanjem Hrvata u BiH, ali SDP nije spreman od toga raditi populističko, demagošku priču i uključiti se u obračun između HDZ-a i DP-a tko je veći Hrvat jer upravo ti veći hrvati iz DP-a i HDZ-a su svojim nečinjenjem doveli Hrvate u BIH u položaj kakav su doveli", zaključio je Jakšić.