Gradonačelnik Koprivnice
Jakšić o antiinflacijskom paketu mjera: "Selo gori, a Vlada se češlja"
Gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić bio je gost Novog dana kod Hanan Nanić gdje je komentirao niz aktualnih tema. Na početku se osvrnuo na izbor ustavnih sudaca.
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"Što se SDP-a tiče mi smo imali aktivnu ulogu na ispitivanjima kandidata i jasno pokazali u jednom transparentnom ispitivanju koliko nam je stalo da se Ustavni sud popuni.
Savjetovanje i konzultacije HDZ-a nam ne trebaju, a to što su oni danas u panici jer ne ide onako kako su naumili nije problem SDP-a niti građana ove zemlje", kaže Jakšić i nastavlja.
"Oni koji su htjeli protuzakonito i protuustavno vezati izbor predsjednika Vrhovnog suda s ustavnim sucima i nametnuti nekakve ideološke partijske kvote su jednostavno doveli Ustavni sud u ovu situaciju u kojoj je danas.
Nitko od nas nije kriv što je Plenković 7. siječnja odlučio u postblagdanskoj depresiji ili euforiji istupiti pred lice zemlje i iskomunicirati nešto što je protiv zakona i Ustava ove zemlje", rekao je Jakšić.
Komentirao je i obilježavanje Dana antifašističke borbe te prepiranja i predbacivanja tko se pojavio, a tko nije.
"Relativno mlada povijest hrvatske demokracije nam govori da HDZ kad god je tanak s gospodarskim rezultatima pusti ideološki duh iz boce jer jedino tako mogu komunicirati mi smo Hrvatska, Hrvatska jednako HDZ", kaže Jakšić.
"Dozvoli smo inflaciju pohlepe"
Jakšić je odgovorio i kako vidi Vladin paket antiinflacijskih mjera.
"Vidim ga tako da selo gori, a vlada se češlja. Plenkoviću i HDZ-u i nakon svih rasprava o strukturi hrvatskog gospodarstva su za sve krivi jedino i isključivo obrtnici i to je ono što je apsolutno strašno i apsolutni poraz. Dozvoli smo inflaciju pohlepe" rekao je Jakšić.
DP rezolucija o Hrvatima u BiH
Jakšić se osvrnuo i na DP-ovu Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
"BIH je naša susjedna, partnerska, bratska zemlja i sigurno nam treba biti stalo da funkcionira i da postane punopravna članica EU-a i NATO-a. Također, sigurno je da ćemo se morati baviti i pitanjem Hrvata u BiH, ali SDP nije spreman od toga raditi populističko, demagošku priču i uključiti se u obračun između HDZ-a i DP-a tko je veći Hrvat jer upravo ti veći hrvati iz DP-a i HDZ-a su svojim nečinjenjem doveli Hrvate u BIH u položaj kakav su doveli", zaključio je Jakšić.
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