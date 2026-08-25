"Neka nam ga što duže"
HDZ: "Posljednje što želimo jest maknuti bespovratno kompromitiranog Hajdaša"
Hrvatska demokratska zajednica danas je na Facebooku posvetila objavu predsjedniku SDP-a Siniši Hajdaš Dončiću i povezanosti njega i njegovog punca s opasnim otpadom u Lici.
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"Boje se gubitka vlasti, a i ovo je bitka protiv mene osobno, to je sve što moram reći", rekao je o toj temi ranije čelnik SDP-a za Novi list.
Objavu HDZ-a prenosimo u cijelosti:
"Posljednje što želimo jest maknuti bespovratno kompromitiranog Hajdaša.
Kao ministar je zataškavao ekocid koji je u Perušiću, u Lici, provodio njegov punac Dončić nezakonito odlažući izrazito opasni otpad u mandatu SDP Vlade.
Sada štiti SDP-ovu otpadnu mafiju koja je zatrovala rodno mu Hrvatsko zagorje (Poznanovec).
Želio je rasprodati hrvatske autoceste i tražio koridor kroz BiH umjesto Pelješkog mosta, a Dubrovnik nazivao "kokošinjcem".
Partijski rejting spustio je na niske grane, pa trčkara za toksičnom radikalkom Benčić.
Ima toga još puno, no ovo je sasvim dovoljno. Neka nama što duže Hajdaša na čelu SDP-a!", napisali su iz HDZ-a na Facebooku.
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