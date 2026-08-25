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Što povezuje Hajdaš Dončića, njegova punca i smeće u Perušiću? Šef SDP-a: "HDZ se boji gubitka vlasti"
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću tražio je političku odgovornost Vlade i premijera Andreja Plenkovića te najavljuje opoziv, u javnost se vratila gotovo 25 godina stara priča iz Perušića, povezana s njegovim puncem Alojzom Dončićem.
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Dončić je krajem 1990-ih kupio Ciglanu Perušić, a njegova tvrtka Kopitar 2000. dobila je dozvolu za skladištenje i obradu opasnog otpada. U kompleks je potom dopreman filter-pepeo iz zagrebačke spalionice Puto, ali i galvanski mulj, leteći pepeo, motorna ulja i drugi otpad, piše Tihana Tomičić za Novi list.
Inspekcije su u kompleksu intervenirale između 2011. i 2014. godine, a otpad je konačno uklonjen tijekom stečaja 2019. godine. Policija je ranije provodila i kriminalističko istraživanje zbog sumnje na nezakonito skladištenje otpada koje je moglo ugroziti okoliš i vodotok Gacke.
Iako je Državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv Alojza Dončića, on je pravomoćno oslobođen kaznene odgovornosti. To, međutim, nije odmah riješilo problem otpada. Dio opasnog materijala godinama je ostao u napuštenom kompleksu, a novinari su i nakon inspekcijskih naloga ondje pronalazili oštećene vreće s otpadom.
Zanimljivo je da je Siniša Hajdaš Dončić u to vrijeme bio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u vladi Zorana Milanovića, od 2012. do 2016. godine. Resor zaštite okoliša tada je vodio Mihael Zmajlović, no politički protivnici danas koriste slučaj iz Perušića kako bi SDP-u postavili pitanje dosljednosti.
Hajdaš-Dončić odbacuje političke napade i tvrdi da je riječ o pokušaju njegova rušenja kao kandidata za premijera. "Boje se gubitka vlasti, a i ovo je bitka protiv mene osobno, to je sve što moram reći", rekao je Hajdaš Dončić za Novi list.
HDZ proziva SDP i zbog Varaždina
U raspravi o ilegalnom otpadu u Gospiću HDZ-ov zastupnik Goran Kaniški prebacio je fokus na Varaždin i bivši kompleks Mundus. Tvrdi da su gradske vlasti bile upoznate s problemom, među ostalim i s činjenicom da je odlagalište premašilo kapacitet.
Kaniški je prozvao gradonačelnika Nevena Bosilja i njegova zamjenika Miroslava Markovića, tvrdeći da su znali za stanje na lokaciji. SDP-u je poručio da, prije nego što traži odgovore od državne vlasti, mora objasniti što su njegovi lokalni dužnosnici znali o otpadu u Varaždinu i kada su to znali.
Politički obračun oko otpada proširio se i na Rijeku i Primorsko-goransku županiju, gdje problemi sa Sovjakom i Marišćinom još nisu u potpunosti riješeni.
Kolar odbacuje odgovornost Županije
Na prozivke zbog ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu reagirao je i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Na dvije lokacije nalazi se oko 13.200 tona otpada, uključujući plastiku, ambalažu, gume i otpad koji može sadržavati opasne sastojke.
Kolar tvrdi da je Županija dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom izdavala isključivo prema zakonu i uputama Ministarstva zaštite okoliša. Istaknuo je da je za neopasni otpad nadležna Županija, dok je za opasni otpad odgovorno Ministarstvo.
Najavio je da bi uklanjanje otpada iz Poznanovca moglo početi u listopadu.
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