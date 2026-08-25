Što povezuje Hajdaš Dončića, njegova punca i smeće u Perušiću? Šef SDP-a: "HDZ se boji gubitka vlasti"

Kaniški je prozvao gradonačelnika Nevena Bosilja i njegova zamjenika Miroslava Markovića, tvrdeći da su znali za stanje na lokaciji. SDP-u je poručio da, prije nego što traži odgovore od državne vlasti, mora objasniti što su njegovi lokalni dužnosnici znali o otpadu u Varaždinu i kada su to znali.