“HDZ radi institucijama ono što golub radi spomeniku kad preleti iznad njega”

Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković gostovala je u N1 Newsroomu gdje je govorila o radu Povjerenstva za sukob interesa i Nataši Vidaković, radu DORH-a i Zlati Hrvoj Šipek, kao i Andreju Plenkoviću i korupcijskim aferama.

Danas je HDZ Daliju Orešković prozivao zbog vremena u kojem je bila na čelu Povjerenstva za sukob interesa. Orešković je objasnila koji je tome uzrok: “Danas se moje ime najčešće spominjalo u sabornici i to ponajbolje govori o čemu se ovdje zapravo radi. Danas je glavno ime o kojem se trebalo govoriti bila Nataša Novaković, a HDZ je htio pobjeći od činjenice da joj očito ne želi dati novi mandat. Radi se o tome da onemogućavanjem njezinog reizbora, kojeg mislim da zaslužuje, HDZ ruši Povjerenstvo kao instituciju jer briše njegovu institucionalnu memoriju. Briše mu znanje, stečeno iskustvo u primjeni propisa, u tumačenju pojedinih instituta i izgradnji onih stadarda dobrog djelovanja i integriteta što mu je nekada bila glavna svrha”.

Rasprava o Novaković: “Nataše očito nemaju šanse dugo ostati na funkcijama”

“Ja sam još kod faze intervjua sa različitim kandidatima svojim kolegama rekla da se toplo nadam da će Novaković dobiti u najmanju ruku mjesto kao članica Povjerenstva jer sam prepoznala ambiciju u njoj. Ona je vrlo brzo ušla u ritam. Sadašnji kandidati i članovi već u fazi predstavljanja u intervjuima, uz jednu ili dvije iznimke, pokazali su da čak nisu niti pročitali zakon koji bi trebali primjenjivati. Pritom se ne radi o opsežnom zakonu, ima nekih 50-ak članaka. Doći na intervju za javnu dužnost na kojoj bi trebao prozivati i voditi predmete protiv samog srca političke moći u državi, ne pročitati zakon, ne poznavati praksu, ne pogledati sudske odluke. Nitko nije rekao da se sjeća niti jednog slučaja, a imali smo situaciju da je pala jedna Vlada povezano s radom Povjerenstva, čak se nisu sjećali niti toga. Kakva će biti budućnost tog tijela?, pita se Orešković.

“Sustav borbe protiv korupcije vraća se više nego desetljeće unatrag”

Na komentar da će takvo povjerenstvo biti fikus, odgovara potvrdno i kaže: “Ovo sadašnje Povjerenstvo je bilo povjerenstvo kontuniteta”, pritom se zahvaljuje Novaković na radu i kaže da i dalje ima njeno potpuno povjerenje.

“Povjerenstvo je svojevremeno bilo primjer dobre prakse hvaljen od međunarodnih institucija. Bili smo kontaktirani od regionalne antikorupcijske inicijative za izradu nacrta međudržavnog sporazuma koji bi omogućio izravnu razmjenu podataka o imovini. HDZ-ova Vlada je bila o tome obavještena, ali to su stopirali da Povjerenstvo ne bi raslo i jačalo i da se ne bi u pravom smislu provjeravala imovina dužnosnika”.

Kad je riječ o neprimjerenim porukama dužnosnika, Orešković kaže: “Ja se sjećam ministra iz Vlade Zorana Milanovića, mi smo znali govoriti – svaki tjedan Varga jedan. Znam kako smo mi klasificirali neke situacije. Danas je to nezamislivo i to za situacije koje su po težini krimena dužnosnika višestruko teže. To je taj kotač vraćanja sustava u borbi protiv korupcije više nego desetljeće unatrag”.

Ahmetović: Nemojte mi govoriti o objektivnosti i vjerodostojnosti Hrvoj Šipek

No, HDZ tvrdi da oni puštaju da situacije rade svoj posao. Orešković kaže: “Što oni rade institucijama – ja sam jednom bila prosta iz osjećaja nemoći, pa sam rekla da HDZ radi institucijama ono što golub radi spomeniku kad preleti iznad njega. Kad ne može drugačije, kad nema čelnike u institucijama pod svojom kontrolom na način na koji bi to Plenković želio, onda se mijenja zakon, uvjeti, ključni instituti. Državnom odjetništvu se smanjivao proračun, sredstva za vještačenja, plaće su niske, svjesni su odljeva kadrova – Takvih se institucija ne treba bojati – pa se onda može ponavljati ta fraza neka institucije rade svoj posao. Koje institucije, ako su one toliko oslabljene?”, pita se Orešković.

Komentirala je i Zlatu Hrvoj Šipek: “Od Zlate Hrvoj-Šipek nisam puno ni očekivala. Sjetimo se da uopće nije bila državna odvjetnica koja se bavila kaznenim pravom, već građanskim. U životopisu je navela obiteljske okolnosti kojima se po vrijednosnom sustavu htjela dopasti vladajućima. Bilo je sasvim sigurno nekih poteza koje je šira javnost ocijenila kao veliki promašaj, ali istovremeno, doista smo imali jednog uhićenog ministra i vidjelo se da nakon one jedne pressice koja ju je poprilično osramotila i nju i ravnateljicu USKOK-a, da se se i DORH i USKOK nastojali rebrendirati. Imajući na umu da su se neke stvari ipak dogodile koje Hrvatska nije dugo vidjela, Hrvoj Šipek me ugodno iznenadila u nekim stvarima. Kritike su dobre i poželjne i mislim da DORH i USKOK ne bi trebali gledati na njih kao na napad. Moja kritika bi bila usmjerena na to da se Hrvoj Šipek ne bori oštrije da se okvir rada te institucije bitno promjeni”.

“Da sam ja Zlata Hrvoj Šipek okrenula bih pilu naopako. Najmanji je problem pozvati premijera na obavijesni razgovor, pa čak ni podignuti optužnicu nije neka velika filozofija. S obzirom da sam prošla treninge i obišla dobar dio svijeta kroz tijela koja se bore sa korupcijom – kako se love velike ribe – tako da se prvo ulovi neka manja pa se žestoko stisne”.

Preciznije: “Preslikajmo ovu situaciju s ovom mega aferom omega, a ja kažem da je Andrej Plenković i alfa i omega svih korupcijskih afera koje smo gledali u proteklih 6-7 godina, kada razmjer i broj i kontekst takvih koruptivnih djela se protegne na sva ministarstva, onda to više nije posao samo za USKOK i DORH i državnu odvjetnicu, onda je to bojno bolje za cijelu političku scenu. Ovu razinu korupcije represivna tijela ne mogu riješiti. Na političkoj društvenoj razini, razini pobune građana, trebalo bi riješiti sad i odmah. Zašto ne i prosvjedi?”, zaključuje Orešković.

