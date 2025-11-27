HDZ: Svjedočimo cirkusu u režiji Nikole Grmoje

Malenica je također kazao da će pričekati uvid u dokument koji je poslao DORH i nakon toga donijeti određene odluke. „Saslušat ćemo svo troje kandidata na sjednici Odbora i onda vidjeti na koji način će predsjednik Republike postupiti i hoće li promijeniti svoje mišljenje i predložiti neku drugu osobu. U ovom trenutku mi nemamo kandidata o kojem ćemo glasati na planarnoj sjednici, to se tek eventualno treba dogoditi na prijedlog predsjednika Republike i taj Odbor ne može doći dok se ne održi sjednica Odbora za pravosuđe”, kazao je. Dodao je i da ne zna otkud informacija da se premijer dogovorio s predsjednikom oko kandidata za čelno mjesto na Vrhovnom sudu.