Hrvatica iz Tel Aviva: Nadam se da se vidimo doma…

Bernardica Grgić dio je veće skupine hrvatskih hodočasnika koji se trenuto nalaze u Izraelu.

Za N1 je otkrila kako su u Svetu zemlju otišli na putovanju koje je organizirala turistička agencija, a ta ista agencija sada organizira i put natrag iz zemlje u kojoj je počeo rat.

U grupi od 54 hodočasnika ima ljudi koji su doputovali iz Njemačke, ali i iz nekoliko hrvatskih gradova.

“Mirni smo, optimistični da ćemo stići na avion koji kreće u 15:15. Mi smo ok, agencija se pobrinula da nas avion doveze do Beča, od Beča autobusima do naših mjesta. Nadam se da se vidimo doma, javimo se iz Hrvatske”, poručila je Grgić za N1.

