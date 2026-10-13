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inicijativa EK

Hrvatska i Europa pripremaju se za borbu protiv požara i poplava: "Djelujemo kao jedan"

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Hina
|
13. lis. 2026. 12:27
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Požarište u blizini Metkovića u poslijepodnevnim satima se opet aktiviralo te zaprijetilo stanovnicima mjesta Vid Narona. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Odjel za civilnu zaštitu Europske unije pokrenuo je novu kampanju pod nazivom "Djelujemo kao jedan: Priprema danas, za sigurnije sutra".

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Inicijativa u prvi plan stavlja manje vidljiv, ali ključan dio rada operativnih snaga - procjenu rizika, planiranje, sustave ranog upozoravanja te prekograničnu koordinaciju prije nego što krizna situacija uopće nastupi.

Kampanja se uz Hrvatsku provodi u Bugarskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Rumunjskoj do prosinca 2026. godine, kao dio šire inicijative Europske komisije "Zaštitimo ono što je važno".

Potreba za intenzivnijim aktivnostima pripravnosti dodatno raste s obzirom na to da katastrofe povezane s klimatskim promjenama poprimaju sve veće razmjere.

Nakon rekordne 2025. godine, koja je proglašena najgorom godinom šumskih požara u posljednja dva desetljeća mjerenja, i 2026. donijela je jednu od najtežih požarnih sezona u kojoj je izgorjelo više od 669.000 hektara diljem Europe.

Hrvatska u europskoj protupožarnoj floti rescEU sudjeluje s dva od ukupno 22 kanadera, a u kolovozu je uputila zrakoplov i pripadnike domaćih službi u pomoć Francuskoj. S druge strane, Hrvatska je u srpnju koristila Copernicusovu uslugu brzog kartiranja kako bi putem satelitskih snimki procijenila štetu od velikog požara na Korčuli.

Terenske vježbe i međunarodna suradnja ključ brze reakcije

Dok se Europa još oporavlja od požarne sezone, dolaskom hladnijih mjeseci ponovno raste opasnost od poplava, koje u EU-u uzrokuju procijenjene gospodarske gubitke od 8,6 milijardi eura godišnje.

Jedan od ključnih načina pripreme za takve izvanredne situacije su EU vježbe pripravnosti (MODEX). Na velikoj vježbi održanoj u lipnju 2026. u Moldaviji, među 250 europskih spašavatelja sudjelovala su i 42 pripadnika hrvatskih službi - 36 članova Hrvatske gorske službe spašavanja te šest pripadnika Ravnateljstva civilne zaštite.

Hrvatski tim za spašavanje iz poplava pomoću čamaca predvodio je Petar Prpić iz HGSS-a, koji je naglasio da u stvarnim krizama nema vremena za upoznavanje te da su zajednički treninzi i usklađivanje postupaka ključni kako bi timovi reagirali brzo, učinkovito i kao jedna cjelina.

Zbog sve šireg spektra rizika - koji uz prirodne nepogode obuhvaćaju zdravstvene krize, prekide u opskrbi energijom, kibernetičke napade i geopolitičke prijetnje - EU je u proračunu za razdoblje 2021.-2027. osigurala 3,6 milijardi eura za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

To je usklađeno i s novom Strategijom za Uniju pripravnosti usvojenom 2025. Voditelj komunikacija u Odjelu za civilnu zaštitu EU-a, Zacharias Giakoumis, istaknuo je da je cilj kampanje približiti građanima rad ljudi koji stoje iza sustava pripravnosti te pokazati zašto je prekogranična suradnja presudna za zaštitu života, zajednica i prirode, priopćili su iz Europske komisija.

Teme
civilna zaštita klimatske promjene međunarodna suradnja pripravnost na katastrofe šumski požari

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