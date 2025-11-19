Hrvatska spremna blokirati Srbiju zbog nestalih? Anušić: "Pitanje je želi li uopće ući u EU"

Nakon povratka iz Vukovara, ministar obrane Ivan Anušić ispratio je hrvatske vojnike u misiju na Kosovu. U vojarni u Đakovu otkrio je da je Hrvatska spremna blokirati Srbiju zbog nestalih.
Prvi pozivi na preglede za vojni rok već krajem mejseca
Najavio je i da krajem mjeseca započinju prvi pozivi na liječničke preglede za obvezni vojni rok, a budući vojnici će početkom iduće godine biti u vojarnama. Pripreme za proces su završene, a Vlada treba donijeti još pet pravilnika nakon javnog savjetovanja.
"Novi ročnici će savladavati osnovne vojne vještine, prvenstveno vještine vojnika strijelca, kako bi bili spremni za buduće izazove. Obuka je usmjerena na kvalitetnu i sveobuhvatnu pripremu za služenje u Oružanim snagama Republike Hrvatske", kazao je Anušić.
"Na nikoga neću uperiti prstom"
Komentirao je miran i dostojanstven tijek komemoracije u Vukovaru, unatoč ranijim tenzijama. Istaknuo je da sudionici, uključujući veterane i pripadnike Hrvatske vojske, nikada nisu izazvali incidente. Naglasio je važnost dostojanstva na svim komemoracijama diljem Hrvatske.
Anušić se dotakao i tenzija uoči obljetnice. "Povezane su s izložbama i gostima koji su bili autori i sudionici Memoranduma SANU, dokumenta koji je prethodio ratovima u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Ja sam to vidio kao provokaciju, kao čistu provokaciju", kazao je Anušić za Net.hr.
"Na nikoga neću uperiti prstom. Ne trebaš biti previše informiran ili rekao bih pametan da se to može razumjeti i shvatiti te zaključiti da su 2 i 2 jednako 4. Jednostavno, logičkim zaključkom ćete doći do imena, do prezimena i do interesa zbog čega se to radi", poručio je.
"Nažalost, još jako puno ostataka treba pronaći"
Progovorio je i o pitanju nestalih i odnosu sa Srbijom te može li Hrvatska više učiniti ili je bespomoćna. "Hrvatska stvarno radi sve što može. Tu nema nikakve dileme. Ministarstvo ministra Medveda je svakodnevno na terenu. Pronalaze se posmrtni ostaci. Nažalost, još jako puno ih ima koje treba pronaći. Ključ je u informacijama koje ima Srbija", kazao je Anušić.
Što je s mogućnosti blokiranja ulaska Srbije u Europsku uniju ako ne isporuči potrebnu dokumentaciju o nestalima? "Pa ne još uvijek, ako nismo sjeli za stol i rekli im: Imamo li mi te podatke od vas ili ne? Ako oni kažu da ih ne žele dati ili ih nemaju, naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Europsku uniju.
"Pitanje je želi li uopće Srbija ući u Europsku uniju"
Oni moraju ispoštovati sve zakone i sve ono što smo i mi morali kao Hrvatska ispoštovati kad smo ulazili u Europsku uniju. A takav proces čeka i Srbiju. I mi, naravno, očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima.
I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svjetlo ulasku Srbije u Europsku uniju. Pitanje je želi li uopće Srbija ući u Europsku uniju. To je pitanje prije svih pitanja", kazao je Anušić.
