Investitor solarne elektrane demantira Bulja: Iznio je netočne informacije

Studija utjecaja na okoliš izrađena je u skladu s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, uzimajući u obzir činjenicu da se zahvat nalazi unutar II. zone sanitarne zaštite. Solarni paneli, sukladno zaštitnim mjerama iz Studije, čistit će se isključivo suhom metodom (četkama i krpama od mikrovlakana), bez uporabe kemikalija i bez stvaranja otpadnih voda. Ispod transformatora postavljaju se hidroizolirani spremnici koji, u slučaju izrazito rijetkih tehničkih kvarova, zadržavaju eventualne tekućine poput ulja, čime se u potpunosti sprječava mogućnost onečišćenja tla i podzemnih voda. Osim toga, na području zahvata prevladavaju suhi travnjaci u sukcesiji, čije uklanjanje nije kršenje zabrane sječe u II. zoni sanitarne zaštite. Zabrana skidanja pokrovnog sloja ne odnosi se na građevine koje je dopušteno graditi prema odredbama predmetnog Pravilnika, pa tako ni na ovaj predmetni zahvat. Unatoč tome, predviđena je samo minimalna obrada pokrova tamo gdje to zahtijevaju tehnički uvjeti za postavljanje nosača FN panela, u manjem opsegu nego što bi bilo potrebno da se na području, primjerice, priprema sadnja vinograda. Projekt, dakle, ne uključuje niti jednu aktivnost koja je zabranjena unutar II. zone sanitarne zaštite, niti predstavlja rizik za izvorište Kosinac ili okolni okoliš.