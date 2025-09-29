okoliš pati, a zarada nikakva
Planira se gradnja 50 vjetrenjača u okolici Gračaca: "Od investitora po kilovatsatu dobivamo - jednu lipu"
Zabrinuti su i stanovnici Velike Popine u općini Gračac. Ondje se, naime, planiraju graditi još tri nove vjetroelektrane. Javne rasprave su u tijeku, mještani prosvjeduju. Kažu, vjetrenjače su bučne, preblizu su kućama, ugrožavaju rijeke i cijelu, inače netaknutu ličku prirodu.
"Boli me srce što se događa u Lici"
Za jedne obnovljivi izvor energije i prihod - za druge buka i devastacija okoliša. U tijeku su javne rasprave za tri nove vjetroelektrane na području Velike Popine u Općini Gračac. Na raspravama - burno.
"Sa suprugom živim tu baš na Velikoj Popini gdje će doći vjetrenjače i mi smo šokirani. Ja što sam branio ovu zemlju, boli me srce šta se događa u Lici. Srce, priroda, biser prirode, mi to uništavamo", ustvrdio je mještanin Dane Jovanić.
Samo u Velikoj Popini je 17 vjetroagregata
U Velikoj Popini trenutno je 17 vjetroagregata. Na Vučipolju trebalo bi niknuti još 12, a iznad mjesta Podljut još 37, ali ni to nije sve.
"Sam vjetropark Otrić, on nije tamo nego je zapravo iznad vrela Une. Planira se gradnja dodatnih devet vjetroelektrana, što će ugroziti Unu", upozorila je ekološka aktivistkinja Gordana Cuissot Labus.
Ugrožene četiri rijeke
Vjetroelektrane su, kažu, preblizu kuća, a ugrožavaju četiri rijeke - Unu, Zrmanju, Otuču i Butižnicu.
"Na tom području se tolike vjetroelektrane grade, nitko nije radio studiju utjecaja na podzemne vode. Podzemne vode su povezane sa nadzemnim. Već imamo opadanje toka Otuče otkako su napravljeni u Bruvnu, imamo presušivanje nekih vrela, gubitak staništa nekih životinja", naglasio je Đorše Stojisavljević iz Udruge "Eko-Čuvarkuća".
Zbog vjetroelektrana pati i stoka
Vjetroelektrana Bruvno u pogonu je gotovo dvije godine. Odmah uz vjetrenjače je cesta koja još nije vraćena u prvobitno stanje.
"Ispod samih vjetroelektrana se tlo isušuje, stoka pati, uopće nitko ne uzima u obzir bilo kakvo elektromagnetsko djelovanje kablova koji se ispod nalaze", kazala je Cuissot Labus.
Nedavno su se sastali i pojedini načelnici i gradonačelnici - nezadovoljni su naknadom koju investitori plaćaju jedinicama lokalne samouprave, po proizvedenom kilovatsatu. Obratit će se Vladi s prijedlogom.
Investitori plaćaju lipu po kilovatsatu
"Da se poveća naknada s jedne lipe na jedan cent, što bi značilo sedam i pol puta više jer ovo je sramotno. Isto tako, donijeli smo zaključak da na nekim lokacijama nisu primjerene vjetroelektrane, da ugrožavaju život građana", pojasnio je načelnik Općine Gračac Goran Đekić.
Investitor koji bi gradio 12 agregata u Velikoj Popini već ima četiri vjetroelektrane u Hrvatskoj.
160 planiranih vjetroagregata
"Na osnovi detaljne procjene, očekivani utjecaj na okoliš VE Vučipolje I je ocijenjen kao prihvatljiv, ali isključivo uz primjenu strogih mjera koje su razvijene u skladu s najboljom međunarodnom praksom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU", stoji u priopćenju tvrtke Wpd Adria d.o.o.
Aktivisti su u različitim projektima izbrojili i 160 planiranih vjetroagregata, ali oni koji izrađuju studije utjecaja na okoliš, navode kako se u slučaju prostornog preklapanja ne mogu graditi sve planirane elektrane, već po principu - "tko prvi, njegova djevojka".
Od borbe protiv vjetrenjača, kažu mještani, neće odustati.
