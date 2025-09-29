Planira se gradnja 50 vjetrenjača u okolici Gračaca: "Od investitora po kilovatsatu dobivamo - jednu lipu"

"Da se poveća naknada s jedne lipe na jedan cent, što bi značilo sedam i pol puta više jer ovo je sramotno. Isto tako, donijeli smo zaključak da na nekim lokacijama nisu primjerene vjetroelektrane, da ugrožavaju život građana", pojasnio je načelnik Općine Gračac Goran Đekić.