UŽIVO / Plenković poslao poruku Sokolu: "Ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može domah napustiti tu dužnost. Imamo zamjenu!"

Komenitrao je izjavu Tomislava Sokola koji je Jutarnjem listu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelnu poziciju zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a, zbog pritiska ljudi na čelnim pozicijama u HDZ-u: "Nemam pojma o tome. Čini mi da kolega koji je dobio priveligij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik jer smo Šuica i ja prepustili mandate, se treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu. Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stekne vidljivost u bilo kojoj stranci, a osobito u HDZ-u, to je onda javnim i neutemeljnim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije, to nije put. Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu može domah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga Marko Pavić sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji."