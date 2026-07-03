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Između Plenkovića i nadbiskupa pala žarulja. Vlajčić: "Božja prisutnost je tu"
Na sjednici Vijeća za regionalni razvoj u Đakovu uručeni su ugovori vrijedni 409 milijuna eura, a Vlada je Katoličkoj crkvi darovala 2300 hektara zemljišta.
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Vlada je u Đakovu održala prvu sjednicu Vijeća za regionalni razvoj, na kojoj je premijer Andrej Plenković uručio više od 70 ugovora vrijednih 409 milijuna eura, Katoličkoj crkvi vraćeno je 2300 hektara šuma.
Sredstva su namijenjena za projekte iz područja obrazovanja i zaštite okoliša, a Crkvi je Vlada darovala šumsko zemljište koje joj nije moglo biti vraćeno u postupku denacionalizacije.
Tijekom potpisivanja ugovora u đakovačkoj nadbiskupiji, dogodila se i jedna neobična situacija. Naime, pala je žarulja i to točno na stol između predstavnika Vlade i crkve, piše Dnevnik.hr.
Sve je komentirao ministar David Vlajčić.
"Simboličan čin, ali Božja prisutnost je tu. Nitko nije stradao i zaista smo se iskreno svi nasmijali. Treba provjeriti sve ostale da netko ne bi kasnije stradao", kazao je Vlajčić.
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