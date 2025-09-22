Jakov Žižić: Kad slušam aktualno prijepodne poželim da je latinski ponovno službeni jezik u Saboru

Politički analitičar i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakov Žižić bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao aktualnu političku situaciju. Prvo se osvrnuo na širenje afričke svinjske kuge.
"Imamo velik problem nepovjerenja u institucije. Dosta teška situacija je u Slavoniji. Najvažnija stvar po meni za državne institucije je da održe tu nekakvu razinu vjernosti institucija i da vrate povjerenje u državne institucije", smatra Žižić.
Prokomentirao je i aktualac u Saboru i novu saborsku sezonu.
"Kad slušam aktualno prijepodne i verbalne prepirke poželim da je latinski ponovno službeni jezik u Hrvatskom saboru. Mislim da to na latinskom ne bi mogli izvoditi.
Nama se politika pretvorila u emotivne nabijene doskočice, uvrede, provokacije, grube napade koji su medijima zanimljivi. Mislim da naši zastupnici sabornicu vide kao nekakvu pozornicu na kojoj preuzmu neke uloge, izjavljuju vrlo često neodgovorne izjave, nemaju granica u vrijeđanju, ali o tome se priča", kaže Žižić.
"Mislim da političari imaju racionalnu računicu. Oni gledaju lajkove, broj angažmana na društvenim mrežama, koliko su u medijima dobili prostora. Politika je postala mediocentrična i oni samo što žele ponuditi nekakav medijski atraktivan sadržaj", zaključuje Žižić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
