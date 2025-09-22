Jakov Žižić: Kad slušam aktualno prijepodne poželim da je latinski ponovno službeni jezik u Saboru

Nama se politika pretvorila u emotivne nabijene doskočice, uvrede, provokacije, grube napade koji su medijima zanimljivi. Mislim da naši zastupnici sabornicu vide kao nekakvu pozornicu na kojoj preuzmu neke uloge, izjavljuju vrlo često neodgovorne izjave, nemaju granica u vrijeđanju, ali o tome se priča", kaže Žižić.