SLUČAJ ZADARSKOG SVEUČILIŠTA
Josipa Pleslić ponovno se nagodila s USKOK-om, priznala korupciju i ide u zatvor
Josipa Pleslić, bivša Rimac, ponovno je sklopila sporazum s USKOK-om te priznala optužbe za korupciju povezane s bivšom rektoricom Sveučilišta u Zadru Dijanom Vican i poduzetnikom Antom Stanišićem. Izrečena joj je kazna od šest mjeseci zatvora, a mora vratiti i 3700 eura.
Nakon što se ranije nagodila s USKOK-om u postupcima koji se odnose na dodjelu potpora i namještanje državnih stručnih ispita, Pleslić je sada priznala i optužbe u slučaju povezanom s Dijanom Vican, nekadašnjom rektoricom Sveučilišta u Zadru, te Antom Stanišićem, poduzetnikom iz tvrtke Graditelj svratišta, piše Ana Raić za Index.
U ovom slučaju riječ je o sumnjama na korupciju povezanu s poslovanjem građevinske tvrtke s državnim institucijama.
Politički utjecaj u zamjenu za pogodnosti
Prema USKOK-ovoj optužnici, Pleslić i Stanišić dogovorili su suradnju u kojoj je ona trebala iskoristiti svoj politički položaj i utjecaj kako bi njegovoj tvrtki pomogla u dobivanju unosnih poslova s državom. Takav je dogovor, prema tvrdnjama tužiteljstva, trajao od siječnja 2018. do svibnja 2020. godine.
Pleslić je pritom trebala upotrijebiti poznanstva i veze stečene tijekom obnašanja dužnosti kninske gradonačelnice, saborske zastupnice i državne tajnice.
Zauzvrat joj je Stanišić omogućio korištenje stana u Zagrebu, koji je bio u vlasništvu njegove tvrtke, bez plaćanja režija. Obećao joj je i besplatno postavljanje opreme u obiteljsku kuću u Vodicama.
Od rektorice tražila da ne naplati jamstvo
Jedan od slučajeva u kojima je, prema optužnici, intervenirala Pleslić odnosi se na izgradnju studentske menze, paviljona i kolnog prilaza u sklopu Novog kampusa Sveučilišta u Zadru.
Tvrtka Graditelj svratišta sudjelovala je u javnoj nabavi za taj projekt, ali nije zadovoljila sve propisane uvjete. Zbog toga je Sveučilište pokrenulo postupak naplate bankovnog jamstva u iznosu od gotovo 1,5 milijuna kuna, odnosno približno 200.000 eura.
USKOK tvrdi da se tada uključila Pleslić, koja je od tadašnje rektorice Dijane Vican tražila da odustane od naplate jamstva.
Istražitelji su u njezinu mobitelu pronašli poruke iz kojih proizlazi da je pokušavala utjecati na odluke Sveučilišta, što je sada i priznala.
Potvrdila je da je 4. listopada 2019. kontaktirala Vican i najavila razgovor o određenom problemu. U jednoj od poruka o povlačenju zahtjeva za naplatu jamstva napisala joj je: "Ako možeš to učiniti, učini."
Prema priznanju Pleslić, Vican je nakon njezina posredovanja povukla zahtjev za naplatu jamstva. Tužiteljstvo smatra da je time oštećeno Sveučilište u Zadru, dok je korist ostvarila Stanišićeva tvrtka.
Nakon povlačenja zahtjeva Stanišić je u poruci izrazio zadovoljstvo angažmanom tadašnje HDZ-ove državne tajnice, ističući da je i ranije ispunjavala obećanja koja mu je dala.
Uključila Ivana Vrdoljaka u rješavanje problema s financiranjem
Istražitelji su pronašli i komunikaciju koja pokazuje da je Pleslić pokušavala posredovati u rješavanju problema s financiranjem izgradnje studentskog doma u Zadru. Radilo se o iznosu nešto većem od šest milijuna kuna.
Kako bi pomogla u rješavanju tog pitanja, kontaktirala je tadašnjeg predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka i pokušala ga potaknuti da utječe na tadašnju ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak.
Iz poruka proizlazi da odnosi između Vican i Divjak nisu bili dobri. Rektorica je Pleslić najavila da će se, ako ne dobije odgovor ministrice, obratiti izravno premijeru.
Pleslić ju je potom izvještavala o pokušajima rješavanja problema i poručila joj da neće odustati, a preuzela je i daljnje razgovore s Vrdoljakom.
U jednoj od poruka upućenih rektorici napisala je: "Stalo mi je da riješimo sve. Nas dvi vlajine."
AP u porukama
U komunikaciji s Vrdoljakom pojavljuju se i inicijali "AP", za koje se navodi da se odnose na premijera Andreja Plenkovića.
Pleslić je Vrdoljaku prenijela da je zadarski župan Božidar Longin kontaktirao premijera zbog financiranja projekta. Upozoravala je i na mogućnost propasti natječaja ako ugovor ne bude potpisan.
Pokušala pogodovati tvrtki i na natječaju HŽ Infrastrukture
Prema optužnici, Pleslić je pokušala pomoći Stanišićevoj tvrtki i u postupku javne nabave HŽ Infrastrukture za obnovu prijamne zgrade u Osijeku.
Graditelj svratišta na natječaju je imao treću najbolje rangiranu ponudu, iza dva konkurenta. Stanišić je zbog toga od Pleslić zatražio da intervenira kod predsjednika uprave HŽ Infrastrukture.
USKOK tvrdi da je od njega tražila da u dvjema bolje rangiranim ponudama pronađe nedostatke, bez obzira na to postoje li oni uistinu. Time je, prema optužnici, namjeravala ukloniti konkurenciju i omogućiti Stanišićevoj tvrtki dobivanje posla.
Međutim, predsjednik uprave HŽ Infrastrukture nije postupio prema njezinu zahtjevu pa pokušaj pogodovanja nije uspio.
Koristila stan i dobila besplatnu opremu
Tijekom razdoblja obuhvaćenog optužnicom Pleslić je koristila stan u Zagrebu koji je pripadao Stanišićevoj tvrtki, a nije plaćala režijske troškove.
Stanišić joj je, osim toga, besplatno ugradio opremu u obiteljsku kuću u Vodicama. USKOK procjenjuje da je na taj način ostvarila nezakonitu imovinsku korist od približno 6500 eura.
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