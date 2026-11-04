Josipa Pleslić ponovno se nagodila s USKOK-om, priznala korupciju i ide u zatvor

Nakon što se ranije nagodila s USKOK-om u postupcima koji se odnose na dodjelu potpora i namještanje državnih stručnih ispita, Pleslić je sada priznala i optužbe u slučaju povezanom s Dijanom Vican, nekadašnjom rektoricom Sveučilišta u Zadru, te Antom Stanišićem, poduzetnikom iz tvrtke Graditelj svratišta, piše Ana Raić za Index.