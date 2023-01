Jurčić: Nalaz Inspektorata o povećanju cijena je neopravdan

Podijeli :

Izvor: N1

Ekonomski stručnjak, Ljubo Jurčić, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao poskupljenja zbog uvođenja eura.

“Greška je napravljena onda kad je euro uveden u Hrvatskoj u situaciji gdje je inflacija 13 ili više posto. S druge strane, sve zemlje koje su dosad uvodile euro, kod njih je inflacija bila manja od 2 posto i došlo je do poskupljenja, a kod nas je to 20 puta više. Struka je unaprijed znala da će se tako dogoditi, a Vlada nije na to računala”, rekao je Jurčić.

On smatra i da izjava premijera Andreja Plenkovića, da smo manje ranjivi kad smo u eurozoni, nema ekonomske podloge.

“Druga je izjava bila da smo, kad uđemo u euro, zaštićeni od inflacije, ali vidimo inflaciju u eurozoni. Zašto euro to nije zaštitio? Cijene su slika stanja koje se događa u gospodarstvu. Zašto je razlika inflacije u Europi i Hrvatskoj? Zato što je različita struktura gospodarstva, razlika je u Americi, tamo se inflacija već stišala, a u Japanu, prema našim informacijama, nije ni bilo inflacije”, rekao je Jurčić.

Smatra da je nalaz Državnog inspektorata o povećanju cijena neopravdan. “Šalje se poruka da Vlada brine o svom narodu i štiti ih od povećanja cijena. Ovo je pritisak na poduzetnike da smanje cijene, a to ne treba raditi”, rekao je Jurčić.

“Inflacija je mutna voda i svatko nastoji zagrabiti za sebe da poboljša položaj. Trebalo je odgoditi uvođenje eura, a sve je korišteno kao promocija, i ovi koji su povećali cijene i ovi koji nisu, a nema zakona koji omogućava kontrolu cijena za većinu proizvoda”, rekao je ekonomist.

Istaknuo je da jest čudno da su svi u isto vrijeme podigli cijene te da je to pitanje kartelskog dogovora o dizanju cijena. “Moraju postojati mehanizmi da se provjeri je li bilo nedopuštenog, kartelskog dogovora o dizanju cijena na štetu korisnika”, rekao je Jurčić.

Osim toga, dodaje, “imat ćemo i šok na plaće”, kad vidimo kako su iznosi u eurima dosta niži od onih u kunama pa “kad počnemo gledati kako se to polako cijedi”.

