Kako isplatiti 13. mirovinu? Postoje četiri modela

O isplati 13. mirovine svoj bi pravorijek uskoro trebalo dati Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe. Riječ je o dugogodišnjem zahtjevu kojeg traže umirovljeničke udruge kako bi, po uzoru na brojne europske zemlje, blago popravile financijsku situaciju umirovljenika. Kako sad stvari stoje, Vlada je u načelu spremna podržati taj prijedlog, piše Mirovina.hr.

Kako bi ušutkali kritičare, od kojih neki dolaze i iz umirovljeničkih redova, Sindikat umirovljenika Hrvatske je u svom Glasu umirovljenika opisao na koje sve načine druge države barataju 13. mirovinom.

– Neka pogledaju kako je Mađarska uvela prije tri godine 13. mirovinu u četiri rate, ali dok je prve godine isplaćeno samo 25 posto te mirovine, već iduće je odlučeno kako ju treba isplatiti u cijelosti, kao stvarnu 13. mirovinu. No, hrvatska Vlada uporno, sada već šesti put zaredom, isplaćuje jednokratni dodatak za najsiromašnije umirovljenike u četiri različita iznosa – ovisno o visini mirovine, no taj dodatak ne ulazi u prosjek osobne mirovine, poručuju iz SUH-a.

Na tragu europskih iskustava, ali i uz razgovore sa stručnjacima, u SUH-u su odlučili pokazati nekoliko modela isplate 13. mirovina. Jasno, svaki ima drugačiji utjecaj na umirovljenike, ali i na državni proračun iz kojeg se osigurava novac za mirovine.

Jednom isplatom pokriti dva usklađivanja

U većini zemalja 13. se mirovina isplaćuje u prosincu, mahom u iznosu jednakom regularnoj mirovini za prosinac. Stvar je u tome da se takve mirovine isplaćuju iz mirovinskog fonda, pa onda njihov iznos treba odgovarati iznosu mirovina stečenih stažem i uplaćenim doprinosima.

U toj varijanti bi isplata 13. mirovine iznosila oko 600 milijuna eura, čime bi se, procjenjuju u SUH-u, pokrilo jedno do dva izvanredna usklađivanja kojima bi se udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći povećao sa sadašnjih 40,76 na 44 posto u svega godinu dana.

Tako procjenjuju da bi već sljedeće godine s 13. mirovinom i jednim izvanrednim usklađivanjem mirovine došle do 47 posto prosječne plaće, što je iznos kojim već sada barataju vladajući, piše Mirovina.hr.

No, to bi značilo isplatu dodatne dvije pune mirovine, što je ipak malo teže. Prognoza je tako da bi udio mirovina u plaći od 50 posto mogao biti postignut do kraja 2027. godine.

Kad bi se Vlada odlučila za isplatu 13. mirovine već ovog prosinca, za umirovljenike koji su se umirovili ove godine, 13. mirovina mogla bi biti razmjerna broju mjeseci od trenutka umirovljenja do kraja 2023. godine, objašnjavaju iz SUH-a.