Kako padaju blagdani u 2027.? Nećete biti oduševljeni

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Građani koji već planiraju godišnji odmor za 2027. godinu mogli bi se razočarati kada pogledaju kalendar. Od ukupno 14 blagdana i neradnih dana u Hrvatskoj, čak šest ih pada na subotu ili nedjelju. Ipak, nekoliko povoljno raspoređenih praznika omogućit će spajanje slobodnih dana i stvaranje produženih vikenda uz minimalno korištenje godišnjeg odmora.

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Sljedeća godina neće biti osobito naklonjena zaposlenima koji računaju na dodatne slobodne dane zahvaljujući državnim praznicima i blagdanima.

Od 14 zakonom propisanih neradnih dana, njih šest pada na vikend, što znači da većina zaposlenih koji rade od ponedjeljka do petka neće imati dodatni slobodan dan. Pritom je Uskrs poseban slučaj jer se uvijek obilježava nedjeljom, ali nakon njega slijedi neradni Uskrsni ponedjeljak, poručuje tportal.

Na vikend padaju Uskrs, Praznik rada, Dan državnosti, Velika Gospa, Božić i blagdan svetog Stjepana. Za preostalih pet blagdana koji padaju na vikend ne postoji zakonska obveza njihova prebacivanja na prvi sljedeći radni dan.

Početak godine donosi prvu priliku za produženi odmor

Godina 2027. počinje povoljno za zaposlene. Nova godina pada na petak, 1. siječnja, pa će mnogi odmah na početku godine imati tri slobodna dana zaredom.

Blagdan Sveta tri kralja obilježava se u srijedu, 6. siječnja.

Oni koji iskoriste godišnji odmor u ponedjeljak i utorak, 4. i 5. siječnja, mogu spojiti novogodišnji vikend s blagdanom Sveta tri kralja i tako dobiti šest uzastopnih slobodnih dana.

Uskrs već krajem ožujka

Uskrs 2027. godine pada 28. ožujka, a Uskrsni ponedjeljak obilježava se 29. ožujka. To znači da će većina zaposlenih imati uobičajeni produženi uskrsni vikend, od subote do ponedjeljka.

No već sljedeći veliki praznik donosi razočaranje. Praznik rada, 1. svibnja, pada na subotu, pa neće omogućiti dodatni slobodan dan tijekom radnog tjedna.

Ni Dan državnosti, 30. svibnja, neće pomoći u planiranju odmora jer pada na nedjelju.

Tijelovo i kolovoz idealni za spajanje

Jedna od povoljnijih prilika za produženi vikend bit će Tijelovo, koje se obilježava u četvrtak, 27. svibnja. Uz samo jedan dan godišnjeg odmora, u petak 28. svibnja, moguće je dobiti četiri uzastopna slobodna dana.

Slična prilika otvara se i početkom kolovoza.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, također pada na četvrtak. Korištenjem godišnjeg odmora u petak, 6. kolovoza, zaposleni mogu spojiti praznik s vikendom.

Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, pada na utorak. To omogućuje još jednu priliku za četiri slobodna dana ako se godišnji odmor iskoristi u ponedjeljak, 21. lipnja.

Studeni donosi još dvije prilike

Blagdan Svih svetih, 1. studenoga, pada na ponedjeljak, što znači da će građani imati tri slobodna dana zaredom.

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenoga, obilježava se u četvrtak.

Zaposleni koji iskoriste godišnji odmor u petak, 19. studenoga, mogu dobiti još jedan četverodnevni odmor.

Božić donosi novo razočaranje

Kraj godine bit će posebno nepovoljan za one koji računaju na božićne blagdane. Božić, 25. prosinca, pada na subotu, a blagdan svetog Stjepana, 26. prosinca, na nedjelju.

To znači da će oba božićna neradna dana pasti na uobičajeni vikend, bez dodatnog slobodnog dana za većinu zaposlenih.

Kako najbolje iskoristiti godišnji odmor?

Iako šest blagdana pada na vikend, kalendar za 2027. ipak nudi nekoliko mogućnosti za planiranje kraćih odmora.

Posebno su povoljni lipanj, svibanj, kolovoz i studeni, kada se uz samo jedan dan godišnjeg odmora mogu dobiti četiri slobodna dana zaredom.

Kalendar blagdana i neradnih dana u 2027. godini

Datum / Dan / Blagdan

1. siječnja: Petak, Nova godina

2. siječnja: Srijeda, Sveta tri kralja

28. ožujka: Nedjelja, Uskrs

29. ožujka Ponedjeljak Uskrsni ponedjeljak

1. svibnja: Subota, Praznik rada

27. svibnja: Četvrtak, Tijelovo

30. svibnja: Nedjelja, Dan državnosti,

22. lipnja: Utorak, Dan antifašističke borbe

1. kolovoza: Četvrtak, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

15. kolovoza: Nedjelja, Velika Gospa

3. studenoga: Ponedjeljak, Svi sveti

4. studenoga: Četvrtak, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

25. prosinca: Subota, Božić

26. prosinca: Nedjelja, Sveti Stjepan