N1 istražuje
Kako su radnici i amateri s travnjaka srušili prvoligaša?
U Velikoj Gorici dogodilo se ono zbog čega volimo nogomet - četvrtoligaš Kurilovec izbacio je prvoligašku Istru iz Kupa i ušao među osam najboljih. Kako su radnici i amateri s travnjaka, ali i iz banaka i ureda, srušili prvoligaša, pogledajte u prilogu Matea Kellera.
Oglas
Ovaj mali stadion u Velikoj Gorici sinoć je bio poprište velike fešte. Četvrtoligaš NK Kurilovec priredio je senzaciju pobijedivši prvoligaša Istru 1961.
"Zapravo smo dočekali Istru na nogama, nekakav plan je bio maksimalno se s njima prsa o prsa boriti. I vidjeti do koje mjere mi spadamo u takvu neku priču. Ispalo je za nas lijepo", kaže Senad Harambašić, trener NK Kurilovca.
I više nego lijepo – za amaterski klub koji igra u 4.ligi većina junaka ove priče nogomet živi uz posao ili studij. Takav je i kapetan, Luka Sedlaček – kojeg smo za snimanje uhvatili ispred njegova radnog mjesta, u banci. Osmijeh mu nije silazio s lica.
"Fenomenalan je osjećaj, nisu se još smirile emocije. Slabo se i spavalo, još uvijek se razmišlja o tekmi. Nikad više poruka i poziva, tako da: lijepo je danas", kaže.
Kurilovec je vodio 2:0, no Istra se vratila pogotkom i opasno prijetila. U tim trenucima trebalo je dati sve od sebe protiv objektivno jačeg protivnika.
"Rekli smo ne želimo biti simpatična ekipa koja će ostaviti dobar dojam i ispasti. I evo na kraju, na volju, na snagu, na silu. Nismo im dali da nam taj drugi gol zabiju. Uspjeli smo", dodaje Sedlaček.
Svjesni su da je u ključnim trenucima imali i sreće, ali sreću su, kažu, sami natjerali da bude na njihovoj strani.
"Sreća se zaslužuje; ona mora biti produkte nekog davanja i htijenja. Pa i sam Slavko Blagojević (pomoćni trener Istre) izjavio je da smo mi više htjeli pobjedu. Uvjeren sam da je istarski stožer upozoravao kako utakmica neće biti laka. Ali podsvijest je čudo. Evo, ovog puta je to na našu stranu otišlo.", kaže trener Harambašić.
Kup nosi iznenađenja, ali u Hrvatskoj ih nema toliko često. Zato ovaj podvig ima još veću težinu. Nakon velike pobjede, Kurilovec čeka novo nogometno ime u četvrtfinalu.
"Nagrada bi svakako bilo gostovanje na nekom ljepšem i većem stadionu poput Opus arene ili Poljuda. Ali meni možda još draže da nam netko dođe u Kurilovec pa da još jednom tu stisnemo i pokažemo što možemo i lovimo neko iznenađenje", kaže nam kapetan.
Zbog ovakvih priča nogomet i je najpopularnija igra na svijetu. A Senad Harambašić, Luka Sedlaček i njihov Kurilovec spremni su opet dati maksimum i još jednom pokušati ispisati povijest hrvatskog nogometa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas