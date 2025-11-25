ANALIZA POŽARA
Kalinić o rušenju Vjesnika: "Treba zatvoriti sve oko nebodera, da dvostruko od njegove visine nitko ne može prići"
Stručnjak za sigurnost i bivši šef Ureda za upravljanje kriznim situacijama u Zagrebu Pavle Kalinić, gostovao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem, gdje je komentirao situaciju oko Vjesnikova nebodera.
Naime, tijekom obnašanja funkcije u Gradu, imao je iskustava s rušenjem objekata, kao dimnjaka na Črnomercu.
"Nisu rušeni samo oni, rušen je i Paromlinov. Nakon toga se krenulo u uklanjanje", prisjetio se Kalinić pa nastavio:
"Požar u Vjesniku pokazuje što bi se dogodilo da je bio u stambenoj zgradi. One nemaju, u pravilu, protupožarne stepenice. Posljednji put sam ih vidio 1987. za Univerzijadu u studentskim domovima. Neboderi to nemaju. A inzistirao sam da se to napravi."
Priznao je da ga buni to što se požar pojavio prvo na 14. katu i onda na onim nižima.
"Vjerujem struci, zgradu treba ukloniti, no ovo je pokazalo da Grad ni država nemaju nikakav odgovor na ovakve stvari. Zagreb je i inače u problemima s prometom, a sad će oni biti još i veći. Nema ekipe koja bi to mogla riješiti."
Minirati pa rušiti
Kaže da bi ubuduće trebalo ovakve situacije prvo provjeriti dronom.
"Što da se nešto urušilo? Bio je to preveliki rizik. Srećom, unutra nije bilo ljudi i na kraju ni žrtava. Svjedočio sam jednom požaru zgrade u Novom Zagrebu, gdje se čovjek vratio po papigu, nitko to nije vidio i više se nikad nije vratio."
Vjeruje struci i zato se slaže da treba minirati zgradu pa je srušiti.
"Treba se to izvesti tako da ona implodira pa da bude što manje oštećenja uokolo. Ovo nam treba biti škola za ubuduće jer nemamo tehnologiju za gašenje požara iznad otprilike 12. kata. Sve to se u Zagrebu trebalo davno riješiti, ali logika u Hrvatskoj je da se nama to ne može dogoditi."
Ima li zamjerki oko sigurnosti u Vjesniku?
"Policija treba istražiti što se točno dogodilo. I oni koji se bave građevinskim radovima, tvrde da ako se neboder sruši, tamo može biti izgrađeno nešto drugo jer se radi o jako unosnoj čestici. Ne vjerujem da su klinci to mogli tako zapaliti, mislim da je to netko puno kvalitetnije obavio. Ne bih želio da ti klinci budu žrtve, zato sve treba dobro istražiti. Zbog čega se to, ako je Vlada 60-postotni vlasnik, nije uredilo tako da dio Vlade preseli u zgradu? I inače se država loše odnosi prema imovini, ali ovo je dodatni problem jer guši neke od glavnih prometnica i Zagreb se guši", istaknuo je Kalinić.
"Uložiti dodatna sredstva"
Detaljnije je komentirao prometni kaos koji će trajati dogledno vrijeme.
"Igrom slučaja sam nedavno bio u Svetoj Klari. Tamo sad imate hrpu novoizgrađenih zgrada, a prometnice su ostale kao u 18. stoljeću. Riječ je o problemu koji se ne može riješiti u Zagrebu."
Uvjeren je da se sve može riješiti u kratkom vremenskom roku, no ne želi spekulirati koliko točno.
"To se može vrlo brzo riješiti. Ali, oni koji će ulaziti unutra su pod ugrozom jer ne znamo u kakvom stanju je ta statika. Naravno, kod rušenja treba zatvoriti sve oko nebodera, da dvostruko od visine nebodera nitko ne može pristupiti blizu. Postoji struka, ali ovo pokazuje da treba uložiti dodatna sredstva u vatrogasne službe jer požara će biti sve više i više", zaključio je Pavle Kalinić.
