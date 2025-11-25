Kalinić o rušenju Vjesnika: "Treba zatvoriti sve oko nebodera, da dvostruko od njegove visine nitko ne može prići"

"Policija treba istražiti što se točno dogodilo. I oni koji se bave građevinskim radovima, tvrde da ako se neboder sruši, tamo može biti izgrađeno nešto drugo jer se radi o jako unosnoj čestici. Ne vjerujem da su klinci to mogli tako zapaliti, mislim da je to netko puno kvalitetnije obavio. Ne bih želio da ti klinci budu žrtve, zato sve treba dobro istražiti. Zbog čega se to, ako je Vlada 60-postotni vlasnik, nije uredilo tako da dio Vlade preseli u zgradu? I inače se država loše odnosi prema imovini, ali ovo je dodatni problem jer guši neke od glavnih prometnica i Zagreb se guši", istaknuo je Kalinić.