Statičar Uroš: Miniranje Vjesnika je najjeftiniji, najbrži i najsigurniji način

"Treba biti svjestan da bilo koje vibracije mogu narušiti trenutnu statiku tornja. Maleni potres, snažan vjetar, pa čak i krhotine koje mogu letjeti, ali bilo koje podrhtavanje ili vibracije, glodanje ili bilo kakvi građevinski radovi šireg obujma na toj građevini jednostavno ne dolaze u obzir jer je preopasno za ljude koji bi to radili", naveo je.