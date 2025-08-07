Kaos u Šibeniku: Drogiran napao zdravstvene radnice pa pobjegao s kolima hitne pomoći

U tom je trenutku istom ulicom prolazila i 32-godišnja zdravstvena radnica koja je pritekla u pomoć. Nakon što je mladić i nju fizički napao i lakše ozlijedio, uspio je pobjeći u kolima hitne pomoći. Mladić je ubrzo pronađen, a službeno vozilo hitne pomoći vraćeno je 29-godišnjakinji koja je na suvozačevom mjestu pronašla 6,3, grama marihuane i 1,4 grama amfetamina. Sve je predano policiji, a istragom je utvrđeno da je pripadala napadaču za kojeg je preliminarnim testiranjem dokazano da je cijelo to vrijeme bio pod utjecajem droge.