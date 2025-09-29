Policija objavila detalje užasa u Makarskoj: Kazneno prijavljen 34-godišnjak

Trideset četverogodišnjak je osumnjičen da je u "subotu, 27. rujna, oko 18 sati u Makarskoj, na Trgi fra Andrije Kačića Miošića na prostoru ispred katedrale, za vrijeme svadbenog slavlja aktivirao pirotehničko sredstvo-signalnu raketu, koje je nakon aktivacije pogodila 30-godišnjakinju koja je zadobila teške tjelesne ozlijede i hospitalizirana je", navode iz PU.