Stručnjak za oružje o tragediji u Šibeniku: "Posljedica bahatog, sebičnog čina čovjeka koji je to napravio"

Subotu je obilježila tragedija u Šibeniku gdje je na svadbenom slavlju signalnom raketom u glavnu pogođena sestrična mladoženje koja je od posljedica ranjavanja preminula na mjestu.
Samo sat vremena ranije, identičan se incident, s tek malo manje tragičnim posljedicama, dogodio u Makarskoj. Tamo je također pogođena žena, ali je ona preživjela i prevezena je u bolnicu s teškim ozljedama.
Stručnjak za oružje Dubravko Gvozdanović kaže da je signalne rakete jako lako nabaviti, jer ih ima svaki brod. No upotreba je zabranjena izvan brodova.
“Kada govorimo o udaljenosti signalnih raketa, onda ne govorimo o udaljenosti kao kod vatrenog oružja nekakvog dometa. Mi ovdje govorimo o visini leta. Visina leta kod, recimo, signalnih raketa koja su odobrena, mora imaju nekakav let do 350 metara”, rekao je Gvozdanović za RTL.
Upitan je što je u Šibeniku pošlo po zlu.
“Ovo je naprosto posljedica jednog neću reći jednoj neodgovornog, već bahatog, bezobrazno, sebičnog, bezosjećajnog čina čovjeka koji je to napravio, odnosno ispalio tu raketu tamo gdje ju nije smjelo ispaliti i osobito među ljudima. Čuli smo opet EU regulacije, pa opet reakcije da treba postrožiti. Mi nemamo što postrožiti zato što zabrana neće dovesti nigdje. A i ova upotreba ove signalne rakete na ovaj način nije zakonom dopuštena”, kazao je, dodajući da raketama mogu rukovati sve punoljetne osobe, ali isključivo u slučaju spašavanja života, signalizacije odnosno havarije na moru.
“Prije svega, mi kao društvo bi trebali razviti jednu razinu svijesti i odgovornosti, odnosno nulte tolerancije prema takvim djelima. Svi, dakle, počevši od mene kao pojedinca, pa tu i vas, bi trebali na takve nekakve pojave reagirati. Iako je to nepopularno u društvu i ljudi zaziru od toga, da je netko vidio tog trena da je trebalo obavijestiti policiju. Dakle, nulta tolerancija je ono što se ja zalažem maksimalno moguće kazne, ali ne zabrane. Zabrane neće riješiti”, zaključio je.
