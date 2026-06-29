Sabor ovaj tjedan o ugostiteljskoj i taksi djelatnosti, ali i Povjerenstvu za Medikol

Pred zastupnicima je u srijedu nekoliko zakonskih rješenja, među kojima u prvom čitanju i novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se u turističku djelatnost uvodi niz novosti. Svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu imat će obvezu ishoditi tzv. registracijski broj i to za svaku smještajnu jedinicu kojom raspolažu, čime se onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata na platformama za iznajmljivanje. Zakonom se propisuju kazne od 13 do 130 tisuća eura ili od jedan do šest posto financijskog prihoda za pružatelje internetskih platformi za kratkoročno iznajmljivanje koje ne dostave tražene podatke ili ne kontroliraju iznajmljivače.