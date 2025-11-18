Kotromanović: "Političarima bi bilo pametnije da na današnji dan šute"

"Politika je prljava i okrutna, ali ljudi koji vode ili pretendiraju voditi Hrvatsku moraju shvatiti da ima tih nekoliko dana u godini kada se mora pokazati primjereno zajedništvo. U tim danima moramo pokazati svima da smo jedinstveni, da nema podjela, a ne da se nekome zabranjuje da ide položiti vijence. Mislim da ljudi koji to rade, koji projiciraju ideje tko je veći domoljub, ne mogu mirno spavati. Zašto bih ja morao govoriti o tome koliko puta sam u ratu bio u direktnim akcijama i koliko puta sam morao pucati na nekoga ili koliko se puta pucalo na nas da bih dokazivao svoje domoljublje. To su notorne stvari. Idemo gledati budućnost, a ne ono što je iza nas. Previše smo opterećeni prošlošću", poručio je Kotromanović.