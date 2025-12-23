Krenula izgradnja vrtića Valmade: "Za veliku većinu djece bit će besplatan"

Izgradnja dječjeg vrtića Valmade s pet vrtićkih i pet jasličkih skupina, ukupne vrijednosti od gotovo osam milijuna eura, najveće je ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje na području Pule u više od 30 godina, ustvrdio je u utorak pulski gradonačelnik Peđa Grbin.
"Izgradnjom vrtića Pula će dosegnuti standard kakav djeca u našem gradu zaslužuju", istaknuo je Peđa Grbin u povodu uvođenja izvođača u posao gradnje dodavši kako će biti osigurano pet vrtićkih i pet jasličkih skupina, odnosno mjesta za ukupno 160 djece.
Kada se tome pridoda izgradnja vrtića Sisplac i aktivnosti koje Grad provodi kako bi bile osigurane dodatne dvije jasličke skupine, izgradnjom novog objekta osigurat će se da sva djeca u Puli imaju mjesto u jaslicama i vrtićima.
"Posebno je važno da će za veliku većinu djece boravak u vrtiću biti besplatan. Ne radi se samo o cijeni, već prvenstveno o osiguravanju dostatnih kapaciteta", naglasio je Grbin.
Predstavnik izvođača radova Modular Construction Darko Papić izvijestio je da se trenutno obavljaju pripremni radovi - čišćenje raslinja, malčiranje i čišćenje parcele. Potom slijede geodetsko iskolčenje i dovršetak ograđivanja prema susjedima.
Nakon 6. siječnja krećemo s iskopima i zemljanim radovima. Usporedno sa zemljanim radovima, izvode se pripremni radovi za krajobrazno uređenje i potrebe pristupne ceste objektu, kao i priprema deponija, dodao je Papić.
Vrtić je projektiran kao troetažna građevina (podrum, prizemlje i kat), pretežno u armiranobetonskoj konstrukciji.
