Pula

Krenula izgradnja vrtića Valmade: "Za veliku većinu djece bit će besplatan"

Hina
23. pro. 2025. 15:51
odgojiteljica u vrtiću
Unsplash/Ilustracija

Izgradnja dječjeg vrtića Valmade s pet vrtićkih i pet jasličkih skupina, ukupne vrijednosti od gotovo osam milijuna eura, najveće je ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje na području Pule u više od 30 godina, ustvrdio je u utorak pulski gradonačelnik Peđa Grbin.

"Izgradnjom vrtića Pula će dosegnuti standard kakav djeca u našem gradu zaslužuju", istaknuo je Peđa Grbin u povodu uvođenja izvođača u posao gradnje dodavši kako će biti osigurano pet vrtićkih i pet jasličkih skupina, odnosno mjesta za ukupno 160 djece.

Kada se tome pridoda izgradnja vrtića Sisplac i aktivnosti koje Grad provodi kako bi bile osigurane dodatne dvije jasličke skupine, izgradnjom novog objekta osigurat će se da sva djeca u Puli imaju mjesto u jaslicama i vrtićima.

"Posebno je važno da će za veliku većinu djece boravak u vrtiću biti besplatan. Ne radi se samo o cijeni, već prvenstveno o osiguravanju dostatnih kapaciteta", naglasio je Grbin.

Predstavnik izvođača radova Modular Construction Darko Papić izvijestio je da se trenutno obavljaju pripremni radovi - čišćenje raslinja, malčiranje i čišćenje parcele. Potom slijede geodetsko iskolčenje i dovršetak ograđivanja prema susjedima.

Nakon 6. siječnja krećemo s iskopima i zemljanim radovima. Usporedno sa zemljanim radovima, izvode se pripremni radovi za krajobrazno uređenje i potrebe pristupne ceste objektu, kao i priprema deponija, dodao je Papić.

Vrtić je projektiran kao troetažna građevina (podrum, prizemlje i kat), pretežno u armiranobetonskoj konstrukciji.

Besplatni vrtići Građevinski radovi Izgradnja vrtića Pula Peđa Grbin Vrtićki kapaciteti

