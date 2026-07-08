Krstulović Opara o mimohodu u Parizu: To nije sukob između dva brda, to je sukob sa zakonom. Jedna strana ga ne poštuje

"Predsjednik Milanović ima svoju unutarnjopolitičku agendu i to je nešto što se, hvala Bogu, ne reflektira vani. Na samom mom početku odlaska u Ukrajinu kao predsjednika Odbora, samo su me prvi put pitali u čemu je problem s mišljenjem Zorana Milanovića i zašto se nikada nije susreo s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a kamoli posjetio Ukrajinu. To su učinili skoro svi predsjednici i premijeri europskih zemalja. Ja sam otklonio takav razgovor i nikada više nitko nije postavio to pitanje. Potpuno je irelevantno to ponašanje i hrvatska javnost to mora znati, neka se ne brinu za ugled Republike Hrvatske. To nije sukob između dva brda, dvije politike, to je sukob sa zakonom. Jedna strana ne poštuje zakon."