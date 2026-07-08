Nesloga u vanjskoj politici
Krstulović Opara o mimohodu u Parizu: To nije sukob između dva brda, to je sukob sa zakonom. Jedna strana ga ne poštuje
Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara bio je gost naše Hanan Nanić u Novom danu i komentirao NATO summit u Ankari, ali i sukob Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike oko odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.
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Andro Krstulović Opara tvrdi da se summit u Ankari održava u svjetlu ponovnih američkih napada na iranske ciljeve i rata u Ukrajini:
"Što se tiče izdvajanja za NATO, tu smo svi u konsenzusu, preuzeli smo obveze, a mislim na europsku zajednicu, izuzev Španjolske koja se polako približava tim stajalištima u kojima ćemo do 2030. morati doseći tih pet posto izdvajanja. Hrvatska to ispunjava, istočnije zemlje to ispunjavaju, a u tome prednjači Poljska."
Smjer "pokazivanja jedinstva"
"Najbolje što se moglo dogoditi za europsku stabilnost i otrežnjenje su poruke JD Vancea i Donalda Trumpa. Naša proizvodnja i bolja suradnja je učinila jako puno za gospodarstvo koje je bilo u krizi. Gospodarstvo koje je navezano na vojnu industriju nije "proizvodnja smrti" nego pokret za podizanje gospodarstava. Siguran sam da idemo u pravcu smirivanja i razumijevanja američkih pogleda, ali i pokazivanje jedinstva", rekao je.
Dodaje da ne zna koji je stav predsjednika Republike Zorana Milanovića po tom pitanju:
"On se nije konzultirao s Vladom, a stalno inzistira na tome da se treba usuglasiti vanjska politika. Ne znamo o čemu će govoriti, ako će uopće i govoriti. Na summitu u Washingtonu se nije javljao."
"Nitko se ne referira na iskakanja predsjednika Milanovića"
"Nitko od sugovornika iz inozemstva se postavlja pitanje o konzistentnosti hrvatske vanjske politike. Vanjska politika je jasno definirana - ona je proeuropska, proukrajinska, za mir i NATO. Nitko se ne referira na iskakanja predsjednika Milanovića", navodi Krstulović Opara.
Osvrnuo se i na sukob oko mimohoda u Parizu:
"Nitko to ne percipira u inozemstvu ovo što je glavna tema u Hrvatskoj. Jučer sam se vratio iz Berlina i nitko ni jednom riječju nije doveo u pitanje konzistentnost hrvatske vanjske politike."
"Samo su me jednom pitali o Milanoviću"
Dodaje da nitko u inozemstvu ne postavlja pitanja o vanjskoj politici Zorana Milanovića:
"Predsjednik Milanović ima svoju unutarnjopolitičku agendu i to je nešto što se, hvala Bogu, ne reflektira vani. Na samom mom početku odlaska u Ukrajinu kao predsjednika Odbora, samo su me prvi put pitali u čemu je problem s mišljenjem Zorana Milanovića i zašto se nikada nije susreo s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a kamoli posjetio Ukrajinu. To su učinili skoro svi predsjednici i premijeri europskih zemalja. Ja sam otklonio takav razgovor i nikada više nitko nije postavio to pitanje. Potpuno je irelevantno to ponašanje i hrvatska javnost to mora znati, neka se ne brinu za ugled Republike Hrvatske. To nije sukob između dva brda, dvije politike, to je sukob sa zakonom. Jedna strana ne poštuje zakon."
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