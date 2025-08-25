Genda: Smiješne prozivke, cijela Hrvatska sluša cajke

Iako se večeras trebao nastaviti, zbog straha od eskalacije nasilja organizatori su ipak odustali od festivala Nosi se u Benkovcu, koji su prekinuli branitelji. Nakon reakcija novinarke Vrsaljko, oglasili su se i Emili Genda te njezin otac Nediljko.
Nakon potvrde otkazivanja festivala, putem Facebooka se oglasila novinarka Melita Vrsaljko koja je, između ostaloga, poručila sljedeće:
"Njegova kći ovih dana po Facebooku, dijeleći moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njezin TikTok video u kojem na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice."
Emili Genda, navedena kći branitelja, odgovorila je da ne vidi problem u tome što pjeva pjesme Svetlane Ražnatović.
"Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge", kazala je, a sada je svoj komentar izrekao i njezin otac Nediljko Genda.
"Smiješne prozivke, te Cece i neke Cece, ja to ne slušam. Neću reći da to moja kći ne sluša ni sin, ni stric ni ujak ni ne znam tko, cijeli Benkovac, cijela Hrvatska sluša cajke. Ja to ne slušam i ja sam ogorčen na svakoga tko to sluša.
Mogu vam samo reći da je moja kći bila na policijskoj akademiji suspendirana pet godina zbog stiha 'Sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko u snovima'", rekao je Genda za RTL, upitan za komentar.
