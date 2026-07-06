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o turizmu i nogometu

Glavina o Trumpovom potezu: Možda smo i mi trebali nazvati. Hrvatska je ozbiljno oštećena

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N1 Info
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06. srp. 2026. 20:17
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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia REUTERS/Dylan Martinez
REUTERS/Dylan Martinez

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je kako je Hrvatska zadovoljna rezultatima turističke sezone u prvih šest mjeseci, istaknuvši da su ostvareni gotovo jednaki dolasci i noćenja kao u rekordnoj 2025. godini.

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Dodao je kako su prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju porasli za 9,2 posto, odnosno za oko 80 milijuna eura, dok je prema podacima Eurostata Hrvatska četvrta u Europskoj uniji po rastu turističkih prihoda.

Govoreći u Dnevniku Nove TV o cijenama, Glavina je rekao da su iznajmljivači smještaja već reagirali na apel za njihovim snižavanjem te očekuje da isti potez povuku i ugostitelji i trgovci.

"Tržište traži korekciju cijena, a to rade i naši konkurenti. Oni koji su prilagodili cijene već imaju dobre rezultate", rekao je ministar.

Na pitanje smatra li normalnim da hamburger u Splitu stoji od 12 do 14 eura, koliko i na Wimbledonu, nije dao izravan odgovor, već je ponovio da očekuje da će tržište samo dovesti do korekcije cijena.

Glavina je ocijenio da će mjesec srpanj biti izazovniji, dok bi kolovoz mogao biti na razini prošlogodišnjeg. Naglasio je i da Hrvatska u velikoj mjeri ovisi o njemačkom tržištu, a ovogodišnji drugačiji raspored školskih praznika u Njemačkoj već utječe na turističke brojke.

Na kraju razgovora osvrnuo se i na kontroverznu odluku FIFA-e da nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, kao i na ispadanje Hrvatske sa Svjetskog prvenstva.

"Možda smo i mi trebali nazvati. Hrvatska je ozbiljno oštećena i zaslužila je igrati večerašnju utakmicu, a ne Portugal. Mislim da taj potez nije na čast FIFA-i i da će zbog svega morati doći do promjena", rekao je Glavina.

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