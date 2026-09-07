S INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ
Lana Vujica: Ministarstvo izmjenama zakona stvara radnu snagu bez budućnosti i tjera mlade iz znanosti
Uvođenje takozvanog „projektnog asistenta“ kroz hitne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD) najapsurdnija je odluka u resoru u posljednjih 35 godina, kojom se urušava temelj znanstvenog sustava, upozorila je u Novom danu kod Hrvoja Krešića dr. sc. Lana Vujica s Instituta Ruđer Bošković i članica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
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Objašnjavajući pozadinu sindikalne kampanje, Vujica je naglasila kako predloženi model u potpunosti mijenja smisao asistentskog radnog mjesta u Hrvatskoj.
„Asistenti su najbolji studenti koji žele raditi znanost, a temelj te pozicije jest obrazovanje i oblikovanje novih znanstvenika kroz obvezu i pravo upisa doktorskog studija.
Novim izmjenama Ministarstvo želi uvesti projektne asistente koji nemaju ni pravo ni obvezu doktorirati. Ti će ljudi raditi od projekta do projekta — na šest mjeseci, godinu ili dvije — i neće doktorirati. Na taj način već iznimno prekarnu poziciju čine još neizvjesnijom“, rekla je Vujica.
'Fleksibilizacija je izgovor, rješenja već postoje'
Na argumente Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kako je novim modelom osigurana nužna fleksibilnost projektnog zapošljavanja po uzoru na prakse Europske unije, Vujica odgovara da se izgovori stalno mijenjaju te da otpor zakonskom prijedlogu dolazi iz cijele znanstvene zajednice.
„Cijeli sustav znanosti je protiv ovoga — podržavaju nas Sveučilište u Zagrebu, PMF, FER i ustanove koje imaju najviše projekata. Zašto se fleksibilizacija izjednačava s oduzimanjem radnih prava onima koji su ulazna putanja u znanstvenu karijeru? Fleksibilnost se mogla riješiti postojećim pozicijama, poput suradnika na projektu ili stručnih suradnika, kojima je trebalo samo poboljšati radna prava. Ministarstvo traži brzo rješenje i ne želi priznati pogrešku“, istaknula je.
Izbjegavanje Zakona o radu i ignoriranje e-savjetovanja
Govoreći o zakonskoj proceduri, Vujica je upozorila da je e-savjetovanje poslužilo tek kao pro forma te da se spornim rješenjima zaobilaze opći radno-pravni propisi.
„Pristiglo je više od 20 prigovora ključnih fakulteta i instituta. Pravni fakultet naglasio je problem niza ugovora na određeno time što se planira omogućiti više od tri uzastopna ugovora, što prema Zakonu o radu nije moguće. Ministarstvo se tu poziva na lex specialis. Čak i ako je to pravno izvedivo, zašto se to radi baš na najosjetljivijima u sustavu? Na sve primjedbe u e-savjetovanju dobili smo samo tipizirane, formalne odgovore“, upozorava Vujica.
Poruka pred saborsku raspravu
Zakonske izmjene uskoro bi se trebale naći na dnevnom redu Hrvatskog sabora, no u Sindikatu najavljuju nastavak pritiska i borbu za potpuno izbacivanje spornog instituta iz zakonskog teksta.
„Zakon se šalje u hitnu proceduru bez sustavne i detaljne analize posljedica. Poruka koju ministar šalje s ovom prekarizacijom jest da tjera mlade ljude iz znanosti i iz države. Inzistiramo na tome da se pozicija projektnog asistenta potpuno izbaci iz zakona i očekujemo da će saborski zastupnici napokon čuti naš glas“, zaključila je Vujica.
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