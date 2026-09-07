Lana Vujica: Ministarstvo izmjenama zakona stvara radnu snagu bez budućnosti i tjera mlade iz znanosti

„Pristiglo je više od 20 prigovora ključnih fakulteta i instituta. Pravni fakultet naglasio je problem niza ugovora na određeno time što se planira omogućiti više od tri uzastopna ugovora, što prema Zakonu o radu nije moguće. Ministarstvo se tu poziva na lex specialis. Čak i ako je to pravno izvedivo, zašto se to radi baš na najosjetljivijima u sustavu? Na sve primjedbe u e-savjetovanju dobili smo samo tipizirane, formalne odgovore“, upozorava Vujica.