zatrpala ih lavina

Gorski spasioci još nisu stigli do nestalih Hrvata: "Situacija je vrlo teška"

N1 Slovenija
05. lis. 2025. 12:05
14:42
Slika iz arhive/FACEBOOK/ / @Gorska Reševalna Zveza Slovenije/

Snježna lavina na planini Tosc u Julijskim Alpama zatrpala je trojicu planinara, potvrdili su za N1 Sloveniju iz Slovenske gorske službe spašavanja (GRZS). Akcija spašavanja je u tijeku.

U Julijskim Alpama, ispod Tosca, snježna lavina zatrpala je tri planinara. Akcija spašavanja je u tijeku, rekli su za N1 iz GRZS-a.

Za sada nemaju više informacija. Zbog loših vremenskih uvjeta spašavanje helikopterom trenutačno nije moguće.

Uvjeti na terenu su vrlo zahtjevni. "Kiša, snijeg i povećana mogućnost lavina dodatno otežavaju posao spasilaca", napisao je GRZS. U akciju spašavanja uključeni su gorski spasioci iz Bohinja, Jesenisa i Radovljice.

Do 14 sati spasioci još nisu uspjeli doći do nestalih zbog teških uvjeta. Njihovo stanje je stoga nepoznato.

Iz Policijske uprave Kranj za N1 Sloveniju su potvrdili da je lavina odnijela trojicu hrvatskih državljana. Na planinu se uputila skupina od sedam planinara – četvero ih je ostalo u Vodnikovom domu na Velem polju, dok su se trojica nastavila penjati prema Toscu.

Teme
Alpe lavina planinari

