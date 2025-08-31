Letica o špijunskoj aferi: Ostaje pitanje - tko je dao podatke hrvatskoj strani

Bivši pripadnik SOA-e i Ante Letica komentirao je u "Studiju 4" HRT-a aktualne operacije svjetskih obavještajnih službi, ali i na špijunsku aferu u HRZ-u.
Oglas
Letica je komentirao špijunsku aferu u kojoj su pripadnik HRZ-a te njegova partnerica, državljanka Srbije s Kosova, optuženi za špijunažu.
"Svi pišu o toj aferi, ali to nije nikakva špijunsko-ljubavna afera. Radi se o jednom neodgovornom, neprofesionalnom, nedomoljubnom i nečasnom ponašanju našeg časnika koji je od mogućeg heroja - postao osumnjičenik za najteže djelo, a to je špijunaža u korist strane sile", rekao je.
Pitanje ostaje, naglasio je, "tko je dao te podatke hrvatskoj strani".
"Je li to neka služba s Kosova ili neka druga strana služba. Jesu li to podaci prikupljeni u skladu s našim ZKP-om i jesu li pretočeni u dokaze koji se trebaju upotrijebiti na suđenju", kazao je za HRT.
Suđenje špijuna je, kako je naglasio, "posljednja mogućnost koja se upotrebljava, jer prije toga ima puno drugih opcija".
"To je presijecanje izvora podataka, neutralizacija izvora, ako se radi o osobi koja ima diplomatski imunitet - proglašavanje "personom non grata", ta osoba se može vrbovati pa vratiti u službu iz koje dolazi. Onda se može doći do vrhunca špijunske igre, a to je dvojna kombinacija", nastavio je.
"Suditi špijuna je vrlo teško, posebno kada se uključe odvjetnici. U svakom slučaju, on je sebi upropastio život i karijeru te će ići u zatvor te dobiti nečasni otpust, ako se sve dokaže. Što se tiče njegove partnerice, ako je radila za još neke službe, a mislim da jest - vidjet ćemo što će biti s njom", zaključio je Letica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas