Letica o špijunskoj aferi: Ostaje pitanje - tko je dao podatke hrvatskoj strani

"Suditi špijuna je vrlo teško, posebno kada se uključe odvjetnici. U svakom slučaju, on je sebi upropastio život i karijeru te će ići u zatvor te dobiti nečasni otpust, ako se sve dokaže. Što se tiče njegove partnerice, ako je radila za još neke službe, a mislim da jest - vidjet ćemo što će biti s njom", zaključio je Letica.