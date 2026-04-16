RADOVI PRI KRAJU
Liječnici i pacijenti konačno mogu odahnuti: Dom zdravlja Zapad uskoro se vraća iz oronulog "Željezničara"
Radovi na obnovi Doma zdravlja Zagreb - Zapad na zagrebačkom Črnomercu bit će završeni u drugoj polovici godine, a nakon opremanja prostorija, zdravstveni radnici i pacijenti mogu očekivati povratak "kući" iz oronule zgrade Doma zdravlja Željezničar.
"U drugoj polovici ove godine očekuje se završetak radova cjelovite obnove zgrade u Prilaza baruna Filipovića Doma zdravlja Zagreb – Zapad. Nakon toga slijedi opremanje objekta medicinskom i nemedicinskom opremom, a potom selidba i povratak ordinacija iz Grgura Ninskog u Prilaz baruna Filipovića", odgovorili su nam iz Grada Zagreba kad smo ih pitali zadovoljava li oronula zgrada Doma zdravlja Željezničar sigurnosnim uvjetima.
Riječ je o zgradi pored zagrebačkog Glavnog kolodvora, u koju je zbog obnove 2024. godine s Črnomerca preseljen Dom zdravlja Zapad, a zbog koje su liječnici i pacijenti izražavali zabrinutost za osobnu sigurnost.
Uz to, u listopadu prošle godine, zbog malverzacija na obnovi Doma zdravlja Zapad, svjedočili smo i akciji EPPO-a zbog koje je ravnateljica Jelena Rakić Matić podnijela ostavku.
Kako je žuta oznaka postala zelena?
Skupina zdravstvenih radnika iz "Željezničara" obratila nam se za pomoć jer su smatrali da im je sigurnost boravka u toj staroj zgradi upitna budući da je nakon zagrebačkog potresa dobila tzv. žutu naljepnicu koja je značila da je zgrada privremeno neupotrebljiva i da su potrebne nužne hitne intrevencije. Kako u međuvremenu nisu primijetili radove na "Željezničaru", a oznaka je promijenjena u "zelenu" htjeli su znati kako se i kad to dogodilo i što to znači za njihov svakodnevni rad i boravak pacijenata.
U Gradu Zagrebu priznaju da je "Željezničar" oštećen u potresu i da je zgrada prvotno imala žutu naljepnicu, ali naglašavaju da je zgrada otad dvaput obnavljana.
"Prvi put obnavljana je od strane Doma zdravlja Zagreb - Centar, a nakon toga i 2024. u sklopu adaptacije za potrebe preseljenja djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad iz Prilaza baruna Filipovića 11 koja je u cjelovitoj obnovi", ističu u odgovoru na upite N1.
Grad Zagreb: Kontinuirano provodimo sva ispitivanja s područja zaštite na radu
Dodaju i da je u ožujku 2023., nakon iseljenja djelatnika i opreme Doma zdravlja Zagreb – Centar, koji su dotad u zgradi kontinuirano obavljali djelatnost, objekt u posjed preuzelo društvo HŽ infrastruktura, kao stvarni vlasnik.
"Prilikom useljenja djelatnika Doma zdravlja Zagreb – Zapad u ožujku 2024. na zgradi je zatečena zelena naljepnica, kao i tabla da su na zgradi izvedene mjere hitne intervencije nakon potresa. Također, društvo HŽ Infrastruktura je izradila potreban Energetski certifikat. Za preseljenje djelatnosti s Baruna FIlipovića 11 u Grgura Ninskog 3 ishođene su suglasnosti Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Kao i za sve ostale objekte Doma zdravlja Zagreb – Zapad, i za ovaj u Grgura Ninskog 3 kontinuirano se provode sva potrebna ispitivanja s područja zaštite na radu", poručuju iz Grada Zagreba.
Ministarstvo zdravstva: Zatražit ćemo očitovanje Grada
Upit smo bili uputili i Ministarstvu zdravstva, koje nam je dogovorilo da Ministarstvo zdravstva nema službena saznanja niti raspolaže dokumentacijom o eventualnoj klasifikaciji predmetnog objekta oznakom PN2 (žuta oznaka), kao ni o mogućim izmjenama takve oznake u pojedinom razdoblju.
"Oznake uporabljivosti građevina, uključujući procjene njihove statičke sigurnosti te eventualna ograničenja korištenja objekata, u nadležnosti su ovlaštenih tijela graditeljstva i civilne zaštite. Vezano uz organizacijska, prostorna i upravljačka pitanja ustanove, uključujući osiguravanje uvjeta za sigurno pružanje zdravstvene skrbi na području svoje nadležnosti, zakonski je odgovoran Grad Zagreb kao osnivač Doma zdravlja Zagreb-Zapad", poručili su iz Ministarstva zdravstva.
Dodali su i kako će, u okviru svojih nadležnosti zatražiti očitovanje Grada Zagreba kako bi se razjasnile sve relevantne okolnosti vezane uz predmetni slučaj.
