Liječnici i pacijenti konačno mogu odahnuti: Dom zdravlja Zapad uskoro se vraća iz oronulog "Željezničara"

Skupina zdravstvenih radnika iz "Željezničara" obratila nam se za pomoć jer su smatrali da im je sigurnost boravka u toj staroj zgradi upitna budući da je nakon zagrebačkog potresa dobila tzv. žutu naljepnicu koja je značila da je zgrada privremeno neupotrebljiva i da su potrebne nužne hitne intrevencije. Kako u međuvremenu nisu primijetili radove na "Željezničaru", a oznaka je promijenjena u "zelenu" htjeli su znati kako se i kad to dogodilo i što to znači za njihov svakodnevni rad i boravak pacijenata.