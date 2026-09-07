IZVIJESTILI VATROGASCI
Lokaliziran požar na području Slivna, opožareno 145 hektara
Požar na području Slivna - Perković u Šibensko-kninskoj županiji, koji je planuo 4. rujna, lokaliziran je u nedjelju predvečer, a vatrom je zahvaćeno 145 hektara trave, niskog raslinja i borove šume, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
U nedjelju je požar gasilo deset vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz IVP Šibenik i DVD Brodarica Krapanj.
Pripadnici DVD-a Hrvace u nedjelju su nastavili s nadzorom požarišta na području Gornjeg Bitelića-Mali Maglaj, za koji je dojava zaprimljena 3. rujna i koji je lokaliziran. Radi se o požaru trave i niskog raslinja na površini od 30 hektara.
Aktivan je požar na području Dinare, Polača za koji je ŽVOC Šibensko-kninske županije zaprimio dojavu 1. rujna ujutro. Zahvaćeni su trava, nisko raslinje i makija na trenutačno neprocijenjenoj površini. Proteklih dana je u nekoliko navrata dolazilo do izdimljavanja i aktivacije požara.
Tijekom nedjelje na intervenciji gašenja požara angažirano je osam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila.
Aktivan je i požar na području Svilaje, Otišić za koji je dojava zaprimljena 4. rujna. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na trenutačno neprocijenjenoj površini. U nedjelju su ga nadzirali pripadnici DVD-a Vrlika s dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar koji je u nedjelju ujutro izbio na području naselja Plano iznad Trogira pod nadzorom je, a tijekom noći na dežusrstvu i saniranju požarišta bio je 51 vatrogasac s 18 vozila. Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na ukupno opožarenoj površini od 52 hektara.
Na intervenciji sudjelovalo 15 vatrogasaca
Požar je gasilo 80 vatrogasaca s 27 vozila, a pomagala su im dva kanadera i dva AirTractora od kojih je jedan bio preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja.
Vatrogasci su stavili pod nadzor i požar na području naselja Dicmo - Sičane. Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na ukupno opožarenoj površini od šest hektara.
Na intervenciji gašenja sudjelovalo je 15 vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila, a angažiran je i jedan protupožarni zrakoplov AirTractor.
U nedjelju poslijepodne izbio je požar i na području naselja Biokovsko Selo (Zagvozd) koji je ubrzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo devet vatrogasaca s četiri vatrogasna vozila. Angažiran je jedan protupožarni zrakoplov AirTractor koji je bio preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja.
Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na površini od 6,75 hektara.
Dim i miris paljevine koji se osjeti u Dalmaciji povezan je s velikim požarima na području Bosne i Hercegovine. HVZ savjetuje građanima da zatvore prozore na objektima te da prate upute nadležnih službi.
HVZ zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja poziva građane na oprez i podsjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi. Također apeliraju na turiste i građane da se ne približavaju požarištu radi snimanja i fotografiranja jer na taj način dovode u opasnost sebe i otežavaju djelovanje vatrogasaca i drugih službi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare