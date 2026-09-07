Lokaliziran požar na području Slivna, opožareno 145 hektara

HVZ zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja poziva građane na oprez i podsjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi. Također apeliraju na turiste i građane da se ne približavaju požarištu radi snimanja i fotografiranja jer na taj način dovode u opasnost sebe i otežavaju djelovanje vatrogasaca i drugih službi.