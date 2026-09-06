Kanaderi u Rami zaustavili širenje požara, u Tomislavgradu pogođeno 14.000 hektara

Na području Tomislavgrada situacija je i dalje vrlo ozbiljna. Pomoćnik za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije Ivan Perić rekao je da je požar ugrozio područje od oko 14.000 hektara, što predstavlja oko tri posto te županije. Na terenu su gasitelji, civilna zaštita, dragovoljci i mehanizacija, a probijaju se i protupožarni koridori.