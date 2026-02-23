Maloljetnik osumnjičen za pokušaj ubojstva dvojice policajaca

Osumnjičeni 24-godišnjak, 26-godišnjak i maloljetnik terete se da su 5. veljače u Novom Čiču ukrali automobil volkswagen polo u vlasništvu 69-godišnjaka. Iste noći, oko 2:15, policija je zaprimila dojavu o provali u trgovinu u Šćitarjevu, nakon čega je uočen ukradeni automobil u mjestu Sasi.