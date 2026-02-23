Maloljetnik osumnjičen za pokušaj ubojstva dvojice policajaca

Zagrebačka policija izvijestila je da je dovršila istraživanje nad dvojicom mladića i maloljetnikom koje tereti za niz krađa, a maloljetnika sumnjiče i za pokušaj teškog ubojstva policajaca tijekom potjere u okolici Velike Gorice.
Oglas
Osumnjičeni 24-godišnjak, 26-godišnjak i maloljetnik terete se da su 5. veljače u Novom Čiču ukrali automobil volkswagen polo u vlasništvu 69-godišnjaka. Iste noći, oko 2:15, policija je zaprimila dojavu o provali u trgovinu u Šćitarjevu, nakon čega je uočen ukradeni automobil u mjestu Sasi.
Počinitelji su se oglušili na zvučne i svjetlosne signale policije te su krenuli u bijeg prema Drenju Šćitarjevskom. Tijekom potjere su iz vozila na policijsku ophodnju bacali limenke, plastične kašete i auto dizalice.
U mjestu Ribnica policija je "taktički" postavili automobil kako bi ih zaustavili, no osumnjičeni su udarili u službeno vozilo i potom usmjerili automobil prema policajcima.
Jedan policajac bio je prisiljen preskočiti ogradu kako bi se izmaknuo vozilu, dok je policijski vježbenik lakše ozlijeđen te mu je pomoć pružena u KBC-u Sestre milosrdnice.
Nakon što su zbog policijskog manevra sletjeli u jarak, osumnjičenici su pokušali pobjeći trčeći. Policija je odmah uhitila 24-godišnjaka, dok je maloljetnik, koji se tereti za pokušaj teškog ubojstva i oštećenje tuđe stvari, uhićen u srijedu, 18. veljače.
Protiv 24-godišnjaka i 26-godišnjaka podneseno je izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu te su predani pritvorskom nadzorniku. Maloljetnik je uz dopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, a predmet je preuzelo Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, kažu u policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas