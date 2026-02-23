Oglas

KOD ZAGREBA

Maloljetnik osumnjičen za pokušaj ubojstva dvojice policajaca

author
Hina
|
23. velj. 2026. 09:57
Policija MUP
MUP / Ilustracija

Zagrebačka policija izvijestila je da je dovršila istraživanje nad dvojicom mladića i maloljetnikom koje tereti za niz krađa, a maloljetnika sumnjiče i za pokušaj teškog ubojstva policajaca tijekom potjere u okolici Velike Gorice.

Oglas

Osumnjičeni 24-godišnjak, 26-godišnjak i maloljetnik terete se da su 5. veljače u Novom Čiču ukrali automobil volkswagen polo u vlasništvu 69-godišnjaka. Iste noći, oko 2:15, policija je zaprimila dojavu o provali u trgovinu u Šćitarjevu, nakon čega je uočen ukradeni automobil u mjestu Sasi.

Počinitelji su se oglušili na zvučne i svjetlosne signale policije te su krenuli u bijeg prema Drenju Šćitarjevskom. Tijekom potjere su iz vozila na policijsku ophodnju bacali limenke, plastične kašete i auto dizalice.

U mjestu Ribnica policija je "taktički" postavili automobil kako bi ih zaustavili, no osumnjičeni su udarili u službeno vozilo i potom usmjerili automobil prema policajcima.

Jedan policajac bio je prisiljen preskočiti ogradu kako bi se izmaknuo vozilu, dok je policijski vježbenik lakše ozlijeđen te mu je pomoć pružena u KBC-u Sestre milosrdnice.

Nakon što su zbog policijskog manevra sletjeli u jarak, osumnjičenici su pokušali pobjeći trčeći. Policija je odmah uhitila 24-godišnjaka, dok je maloljetnik, koji se tereti za pokušaj teškog ubojstva i oštećenje tuđe stvari, uhićen u srijedu, 18. veljače.

Protiv 24-godišnjaka i 26-godišnjaka podneseno je izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu te su predani pritvorskom nadzorniku. Maloljetnik je uz dopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, a predmet je preuzelo Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, kažu u policiji.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
maloljetnik napad policija velika gorica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ