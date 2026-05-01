Mišić: Inzistirat ćemo na četverodnevnom radnom tjednu

"Zašto je danas kvadrat stana u Zagrebu dvije i pol ili tri prosječne plaće. Takva situacija nije bila prije 10 godina. Činjenica je da su plaće rasle i taj dio je neosporan, ali, evo, i posljednji podaci o inflaciji pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj druga najveća u eurozoni, šest posto", rekao je te dodao da je premijer u pregovorima sa sindikatima za ovu godinu ponudio tri puta po jedan posto povećanje plaće što znači da će radničke plaće pojesti inflacija, odnosno - već ih je pojela.