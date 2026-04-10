Austrija uvodi puno strože kazne za vozače

Austrijski Ustavni sud (VfGH) poništio je prethodnu iznimku da unajmljeno (leasing) vozilo ne može biti oduzeto vlasniku i prodano na dražbi kod prekoračenja dozvoljene brzine kretanja.
To znači, kako u petak izvještavaju austrijski mediji, da će ubuduće kod prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, svi vozači motornih vozila koji voze austrijskim prometnicama, bez obzira pripada li im vozilo, ili je samo unajmljeno, moraju računati da mogu i trajno ostati bez vozila, prenosi Fenix magazin.
Do sada je je upravo ta “rupa” u Zakonu, izazivala razna pravna tumačenja i za neke benefite. Naime, oni vozači koji su vozili automobil iznajmljen u nekoj leasing tvrtki, nisu mogli biti trajno oduzeti, čak ni u slučajevima ekstremnog prekoračenja dozvoljene brzine.
Jer, pravno gledano, vozilo im nije pripadalo. Sada je Ustavni sud okončao ovaj nejednak tretman, ističu mediji.
Prema odluci Ustavnog suda oduzimanje i prodaja oduzetih automobila na dražbi legitimno je sredstvo za “povećanje sigurnosti na cestama”. Stoga je prema njegovom tumačenju ova intervencija “u javnom interesu”.
S navedenom odlukom najvišeg pravosudnog organa u državi se čak slažu i prometni stručnjaci.
“Odluka Ustavnog suda mora se precizno tumačiti -radi se o kontinuiranoj odgovornosti: Ako posudim vozilo, moram znati kome ću ga posuditi”, rekao je Armin Kaltenegger iz Austrijskog odbora za sigurnost u prometu, u intervjuu za austrijski Radio Ö1. Drugim riječima to znači da i vlasnici leasing tvrtke također snose odgovornost za to, tko će voziti njihovo vozilo.
Kaltenegger je za dnevni list “Heute” rekao: “Oduvijek je postojao rizik od krađe ili oštećenja – ekonomski gledano to je ista stvar”.
Mediji navode kako bi najam leasing automobila sada mogao poskupiti, jer će leasing tvrtke vjerojatno povećati premije osiguranja. U svakom slučaju sada su na potezu vlasnici leasing tvrtki, koji dosadašnje ugovorne obveze pri najmu vozila moraju uskladiti s novom odlukom Ustavnog suda.
“U Austriji imamo problem s prekoračenjem brzine”, istakao je austrijski prometni stručnjak Kaltenegger ustvrdivši: “Ljudi voze brže nego u drugim zemljama, a kazne su niže”.
Nove, strože mjere su usmjerene samo na ekstremne slučajeve, odnosno vozače koji prekoračuju ograničenje dozvoljene brzine za više od 80 kilometara na sat u naseljenim područjima ili više za 90 km na sat, izvan tih područja, na autocestama i brzim prometnicama.
Ako je posljednjih četiri godine već počinio teži prometni prekršaj, dovoljno je već prekoračenje dozvoljene brzine za 60 km na sat u naselju, odnosno 70 km na sat, izvan njega.
Riječ je o “maloj, ali izuzetno opasnoj skupini” vozača koji divljaju na cestama, dovodeći ne samo svoj život nego i drugih ljudi u opasnost. I tome se konačno mora stati na kraj, ističu austrijski mediji.
Prema pisanju medija, prethodna odredba Ustavnog suda o izuzimanju vozila leasing tvrtki od oduzimanja odnosno prodaje na dražbi bit će ukinuta 1. listopada 2027. godine. Prema tumačenju Suda, samo vozila koja su ukradena i s njima je napravljen prometni prekršaj, trebala bi biti izuzeta od oduzimanja.
