ORSAT MILJENIĆ
Milanovićev predstojnik ide na prosvjed: Vlast se mora bojati reakcije javnosti. To je tjera da bolje radi
Predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljenić najavio je da će se u subotu, 5. rujna, pridružiti prosvjedu u Zagrebu zbog problema ilegalno odloženog otpada u Gospiću i Lici, poručivši da će na njemu sudjelovati kao građanin, a ne kao političar.
Organizatori tvrde da se prosvjedom želi upozoriti na problem otpada i njegove moguće posljedice za zdravlje ljudi i okoliš te od nadležnih institucija zatražiti odgovornost i rješavanje problema. Miljenić vjeruje da će to pomoći, a obrazloženje je započeo poznatom izrekom o odnosu vlasti i moći.
"Vlast kvari, a apsolutna vlast kvari apsolutno."
Smatra da iz toga proizlazi potreba za stalnom građanskom kontrolom vlasti, neovisno o tome koja se politička opcija u određenom trenutku nalazi na vlasti.
"Zato građani moraju kontrolirati vlast. Svaku vlast, bila ona lijeva, desna, crvena, crna, zelena ili plava. Uvijek. Vlast se mora bojati reakcije javnosti. To je tjera da bolje radi, da se ne uzoholi i da radi u interesu ljudi, a ne samo u vlastitom interesu. Zato su građanski prosvjedi potrebni."
Govoreći o aktualnoj vlasti, Miljenić je ustvrdio da potreba za građanskom kontrolom raste proporcionalno količini političke moći koju vlast ima. Pritom se posebno osvrnuo na HDZ i duljinu razdoblja tijekom kojeg je ta stranka upravljala Hrvatskom.
"Što vlast ima više moći, građanska kontrola mora biti jača. A HDZ već više od deset godina drži gotovo svu političku moć u svojim rukama. Ukupno 28 godina od 36 koliko imamo svoju državu."
Istodobno je naglasio da prosvjed zbog problema ilegalnog otpada treba zadržati građanski karakter. Prema njegovu stajalištu, političari ga ne bi trebali koristiti kao prostor za vlastitu političku promociju ili pretvarati u stranački skup.
"Ali građanski prosvjed mora ostati građanski. Političari ga ne trebaju pretvoriti u svoj izborni skup. Prosvjed pripada građanima i njihovom pravu da vlasti kažu: ne radite dobro, tražimo da radite posao za koji smo vas izabrali i za koji vas plaćamo ili da odete."
U nastavku je napravio razliku između uloge građana na prosvjedu i odgovornosti političara u institucijama i političkom životu. Smatra da je posao političara tražiti odgovornost za propuste, upozoravati na probleme i nuditi rješenja, a potom za njih tražiti podršku birača.
"Mi političari imamo drugi posao. Naš posao je tražiti odgovornost, ukazivati na probleme i, najvažnije, nuditi bolja rješenja. Boriti se argumentima, znanjem i vlastitim karakterom. A onda za svoja rješenja tražiti povjerenje građana na izborima."
"Za Liku i za Hrvatsku hodat ću kao građanin"
Dodao je da ni politička opcija koja dobije povjerenje birača i preuzme vlast ne može biti izuzeta od građanskog nadzora i kritike.
"Ako ga dobijemo, postajemo vlast. Koju, kao i svaku, treba kontrolirati, kritizirati, pa i prosvjedovati protiv nje ako građani tako odluče. To je njihovo pravo."
Na kraju je potvrdio da će sudjelovati na subotnjem prosvjedu, pritom ponovno razdvojivši svoju građansku od političke uloge.
"Zato ću u subotu hodati za Liku i za Hrvatsku kao građanin, a kao političar ću napraviti sve da se ovaj truli sustav promijeni", zaključio je Miljenić.
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare