Plenković, Jandroković i Miljenić položili vijence na mjestu masovne grobnice na Ovčari

Mnogi sudionici u rukama su nosili ruže koje su dolaskom na groblje položili na grobove hrvatskih branitelja i civila, dok su državna i druga izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće podno spomenika, odajući počast žrtvi Vukovara u kojem je poginulo ili ubijeno najmanje 2717 hrvatskih branitelja i civila. Za 328 njih kojima se gubi svaki trag u ratnom Vukovaru još uvijek se traga.