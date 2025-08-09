Oglas

zajedničko pismo

Možemo pokrenuo inicijativu i pozvao sve klubove: Priznajte Palestinu

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 12:34
21.01.2025., Zagreb - Na konferenciji za medije kluba zastupnika Mozemo odrzanoj u Saboru o temi „Plenkoviceva inflacija“ govorile su Jelena Milos i Sandra Bencic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Možemo je u subotu od Vlade zatražio hitno priznanje države Palestine te zabranu izvoza i transfera oružja Izraelu.

Oglas

"Zgroženi humanitarnom katastrofom"

Kako navode iz Možemo na svojoj Facebook stranici, cilj je okupiti zastupnike iz različitih stranaka koji podupiru ove zahtjeve i zajednički potpisati pismo koje bi bilo upućeno predsjedniku Vlade.

U pismu stoji kako su zastupnici "duboko zabrinuti i zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana koja se odvija u Pojasu Gaze", naglašavajući da je moralna i politička obveza Hrvatske učiniti sve kako bi se zaustavila daljnja stradanja civila i djece.

Što traže od Vlade?

- da pripremi odluku o priznanju Palestine i uputi je Saboru na glasanje već 16. rujna, na prvoj sjednici nakon ljetne stanke,

- da suspendira sve postojeće i nove dozvole za izvoz oružja Izraelu, uključujući i tranzit oružja preko hrvatskog teritorija, posebno ako se koristi u Pojasu Gaze.

Međunarodni konsenzus

U objavi se navodi kako bi priznanje države Palestine od Republike Hrvatske, osim što predstavlja simbolički čin i potvrdu predanosti rješenju o dvije države, u ovom trenutku može potencijalno doprinijeti međunarodnom konsenzusu koji traži od vlade Benjamina Netanyahua prekid vatre, omogućavanje humanitarne pomoći i vraćanje međunarodnog pravnog poretka.

Podsjećaju da, prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja, većina građana Hrvatske podržava priznanje Palestine bez odgađanja te da Hrvatska ne bi smjela sudjelovati u izvozu ili transferu oružja koje se koristi u sukobima s velikim civilnim žrtvama.

"Vrijeme je da Vlada RH učini ono što je ispravno – i ono što od nje očekuju hrvatski građani, duboko potreseni patnjama civila u Pojasu Gaze", stoji u objavi.

Teme
gaza izrael možemo prekid odnosa s izraelom priznanje palestine slanje oružja izraelu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ