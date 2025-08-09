Možemo pokrenuo inicijativu i pozvao sve klubove: Priznajte Palestinu

Možemo je u subotu od Vlade zatražio hitno priznanje države Palestine te zabranu izvoza i transfera oružja Izraelu.
"Zgroženi humanitarnom katastrofom"
Kako navode iz Možemo na svojoj Facebook stranici, cilj je okupiti zastupnike iz različitih stranaka koji podupiru ove zahtjeve i zajednički potpisati pismo koje bi bilo upućeno predsjedniku Vlade.
U pismu stoji kako su zastupnici "duboko zabrinuti i zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana koja se odvija u Pojasu Gaze", naglašavajući da je moralna i politička obveza Hrvatske učiniti sve kako bi se zaustavila daljnja stradanja civila i djece.
Što traže od Vlade?
- da pripremi odluku o priznanju Palestine i uputi je Saboru na glasanje već 16. rujna, na prvoj sjednici nakon ljetne stanke,
- da suspendira sve postojeće i nove dozvole za izvoz oružja Izraelu, uključujući i tranzit oružja preko hrvatskog teritorija, posebno ako se koristi u Pojasu Gaze.
Međunarodni konsenzus
U objavi se navodi kako bi priznanje države Palestine od Republike Hrvatske, osim što predstavlja simbolički čin i potvrdu predanosti rješenju o dvije države, u ovom trenutku može potencijalno doprinijeti međunarodnom konsenzusu koji traži od vlade Benjamina Netanyahua prekid vatre, omogućavanje humanitarne pomoći i vraćanje međunarodnog pravnog poretka.
Podsjećaju da, prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja, većina građana Hrvatske podržava priznanje Palestine bez odgađanja te da Hrvatska ne bi smjela sudjelovati u izvozu ili transferu oružja koje se koristi u sukobima s velikim civilnim žrtvama.
"Vrijeme je da Vlada RH učini ono što je ispravno – i ono što od nje očekuju hrvatski građani, duboko potreseni patnjama civila u Pojasu Gaze", stoji u objavi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
