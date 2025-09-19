Oglas

HRVATSKA OSUDILA PRIJETNJU

MVEP: Ulijetanje ruskih zrakoplova u estonski prostor ozbiljna je prijetnja

author
Hina
|
19. ruj. 2025. 22:57
zrakoplovi, Poljska
TOBIAS SCHWARZ / AFP

Hrvatska snažno osuđuje ulijetanje ruskih zrakoplova u estonski zračni prostor i takvu rusku provokaciju smatra ozbiljnom prijetnjom, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u petak navečer.

Oglas

"Izražavamo punu podršku i solidarnost s Estonijom te zajedno s našim saveznicima ostajemo čvrsto predani očuvanju naše zajedničke europske i euroatlantske sigurnosti", poručilo je hrvatsko ministarstvo. 

Estonija je u petak priopćila da su tri borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i tamo ostala 12 minuta.

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO-ovi zrakoplovi.

NATO i Europska unija osudili su u petak upad ruskih borbenih zrakoplova u Estoniju i izrazili solidarnost s tom baltičkom zemljom. 

“Ruski zrakoplovi danas su povrijedili estonski zrači prostor. NATO je odmah odgovorio i presreo ruske zrakoplove”, objavila je glasnogovornica NATO-a na X-u.

“Ovo je još jedan primjer nepromišljenog ruskog ponašanja i NATO-ove sposobnosti reagiranja”, dodaje glasnogovornica.

“Današnja povreda estonskog zračnog prostora od ruskih vojnih zrakoplova iznimno je opasna provokacija”, istaknula je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Teme
MVEP NATO Ruski zrakoplovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ