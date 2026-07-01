Roksandić: Samo strože kazne neće spriječiti najteža kaznena djela, ključna je organizacija sustava

Podsjetila je da Hrvatska, uz Kazneni zakon, ima i Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, prema kojem se postupa u slučajevima kada osobe zbog težih duševnih smetnji počine kaznena djela, odnosno naprave protupravnu radnju. Istaknula je i da postoji manji broj osoba koje nisu obuhvaćene tom kategorijom, ali ipak predstavljaju poseban izazov za sustav.