TOMISLAV SAUCHA

Nekadašnji predstojnik Milanovićeva premijerskog ureda pušten na slobodu

author
N1info
|
13. ožu. 2026. 12:18
PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Iz kaznionice u Turopolju danas je na slobodu pušten Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik ureda premijera za mandata Zorana Milanovića

Kako javljaNet.hr, Saucha je tražio uvjetni otpust i odobren mu je. Time je odslužio zatvorsku kaznu uz uvjetni otpust.

Podsjetimo, Tomislav Saucha u zatvor je ušao 24. listopada 2023. godine, nakon višegodišnjeg sudskog procesa u aferi poznatoj kao "Dnevnice", kad je pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz državnog proračuna putem lažnih putnih naloga.

