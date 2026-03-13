Nekadašnji predstojnik Milanovićeva premijerskog ureda pušten na slobodu

Iz kaznionice u Turopolju danas je na slobodu pušten Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik ureda premijera za mandata Zorana Milanovića
Kako javljaNet.hr, Saucha je tražio uvjetni otpust i odobren mu je. Time je odslužio zatvorsku kaznu uz uvjetni otpust.
Podsjetimo, Tomislav Saucha u zatvor je ušao 24. listopada 2023. godine, nakon višegodišnjeg sudskog procesa u aferi poznatoj kao "Dnevnice", kad je pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz državnog proračuna putem lažnih putnih naloga.
