Da ona jednominutna snimka snimljena prošloga ponedjeljka navečer u Splitu nije mučno autentična, čovjek neupućen u priču mogao bi pomisliti da je neki amaterski crnohumorni film. Ovako, znajući da tamo ništa nije bilo namješteno i glumljeno, od crnog humora ostalo je samo crno.
Tri detalja te mučne drame sažete u minutu i deset sekundi snimke s nečijeg mobitela razotkrivaju poremećenost okolnosti u kojima se zbila. A zbila se u prostorijama splitskog gradskog kotara Blatine-Škrape gdje se te večeri, u sklopu Dana srpske kulture u Splitu i u organizaciji tamošnjeg pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, trebala održati glazbeno-scenska priredba s nastupom ženskog pjevačkog zbora, dramske sekcije, raznih glazbenika te gostujućeg folklornog društva Veliko kolo iz Novoga Sada.
No kakva se 'priredba' zapravo dogodila svi već znaju, pa da ne duljim previše. Pedesetak, a možda i stotinu pripadnika Torcide te branitelja iz Domovinskog rata okupilo se pred sjedištem gradskog kotara Blatine-Škrape i utjeravši strah svojim nastupom i pojavom - neki su bili zamaskirani, svi su bili u crnom - prisilili su organizatore priredbe da je ne održe. Ili, kako je to idućeg dana s oksimoronskim oduševljenjem ustvrdio šef splitskog Domovinskog pokreta i zbog toga potom ražalovani posebni savjetnik ministra turizma Marko Žaja, ti su "mladi ljudi na pristojan i dostojanstven način prekinuli provokativni skup".
Zvuči nevjerojatno, ali sve to se zaista zbilo. I nije crna komedija. Samo je crno.
'Pristojna i dostojanstvena' pasivna agresija
Tri prizora iz jednominutne snimke otkrivaju apsurd te neglumljene predstave.
Prvi prizor.
Nakon što je organizator prekinute priredbe - riječ je o Marku Veselinoviću - pregovarao s mnoštvom nevidljivih bučnih lica natiskanih iza teškog zastora na ulaznim vratima u prostoriju gradskog kotara, ta se zavjesa nakratko rastvorila pa se na sekundu, dvije ukazalo lice jednog onižeg 'čuvara revolucije', lice kakvo svaki takav odred ima ispršeno u prvim redovima. Nakratko je zaćirio ne bi li se uvjerio da će organizator provesti u djelo jednostrani dogovor. Za to vrijeme iza zastora su deseci glasova "pristojno i dostojanstveno" grmjeli: "Ni slučajno da je ko koga taka!"
"Pristojna" pasivna agresija - mogli bi izvući pouku iz ovoga - otvara sva vrata.
Da nepoželjni mogu izaći.
"Naši branitelji ne daju da se održi skup."
Prizor drugi.
Dok se pred onim onižim čovjekom ponovno navlačio zastor, organizator nesuđene Večeri folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu, već spomenuti Veselinović, smireno i pribrano obratio se okupljenima koji se na toj kratkoj snimci nisu vidjeli, ali navodno ih je bilo nešto više od malo. U tom trenutku izgovorio je rečenicu na kojoj bi, da je živ, Ivo Brešan mogao sazidati cijelu jednu crnu komediju. Više crnu, nego komediju.
Taj čovjek, Veselinović, rekao je sljedeće: "Naši branitelji su tu ispred. Ne daju da se održi skup."
Ponovit ću prvim dvjema riječima u verzalu: "NAŠI BRANITELJI su tu ispred. Ne daju da se održi skup."
Okolnosti naprosto nisu bile takve da bi se dotični usudio u tom trenutku provocirati kohortu zbijenu iza zastora. Način na koji je izgovorio "naši branitelji" zvučao je krajnje iskreno.
Eto toliko o "provokativnom skupu".
Ne valja ni kada su 'u četiri zida'
Treći prizor te beskrajno mučne epizode u trajanju od samo minute i jedanaest sekundi, a mimo snimke mnogo dulje, bilo je samo prizorište događaja. Prostorija je to malo veća od dnevne sobe, a manja od dvorane, kakvih je posvuda u gradskim kotarima, mjesnim odborima i gradskim četvrtima diljem zemlje. Prostor u kojem se utorkom navečer žene sastaju na tečajevima pletenja, a četvrtkom popodne umirovljenici dolaze igrati šah i listati novine.
Taj prostor održavanja priredbe koju je ostrašćena kohorta došla "dostojanstveno i pristojno" učiniti neodrživom, praktički je izolirano mjesto od pogleda i svih drugih osjetila onih koje večer srpskog folklora iritira ili naprosto ne zanima. To su na čuvena "četiri zida" u koja galamdžije inače sugeriraju drugima i drugačijima da se sklone i ondje prakticiraju svoje navike i običaje koje ovi ne žele javno gledati.
Praktički je i ovdje manjina bila svedena na mjeru ta 'svoja četiri zida' u ovom slučaju unajmljena od gradskog kotara. Priredba unaprijed etiketirana kao "provokativni skup" doslovno je trebala biti održana unutar četiri zida, iza masivnog zastora na ulazu koji se silom žalosnih prilika pretvorio u evakuacijski izlaz.
Postalo je pretjerano i opasno
No reakcija zamaskiranih partibrejkera bila je kao da su sudionici te nesuđene priredbe, sve s onom mladeži iz novosadskog folklornog društva, kanili održati je na Rivi ili Prokurativama ili čak na samome Poljudu, utrčavajući na teren i plešući Užičko kolo usred drugog poluvremena današnje utakmice 13. kola HNL-a.
S ovim je postalo pretjerano i opasno. Iskoračilo se van granica razuma. Nasilništvo se na skali tolerancije obnoć strmoglavilo do razine na kojoj se "pristojnim i dostojanstvenim" smatra sve što (još) ne uključuje upotrebu fizičke sile, oruđa i oružja. A Interventna policija u tom obrnutom svijetu sada mora razdvajati ne samo huligane iz navijačkih skupina, nego i čuvati od njih članove folklornih skupina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare