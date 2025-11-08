Nije crna komedija, samo je crno

No kakva se 'priredba' zapravo dogodila svi već znaju, pa da ne duljim previše. Pedesetak, a možda i stotinu pripadnika Torcide te branitelja iz Domovinskog rata okupilo se pred sjedištem gradskog kotara Blatine-Škrape i utjeravši strah svojim nastupom i pojavom - neki su bili zamaskirani, svi su bili u crnom - prisilili su organizatore priredbe da je ne održe. Ili, kako je to idućeg dana s oksimoronskim oduševljenjem ustvrdio šef splitskog Domovinskog pokreta i zbog toga potom ražalovani posebni savjetnik ministra turizma Marko Žaja, ti su "mladi ljudi na pristojan i dostojanstven način prekinuli provokativni skup".