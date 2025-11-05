Nikola Grmoja objavio kandidaturu za predsjednika Mosta

Upozorio je i na problem ilegalnih migracija, poručivši da Hrvatska ne smije postati "odlagalište tuđih problema", te se založio za ponovno uvođenje kvota za uvoz strane radne snage radi zaštite domaćih radnika. Najavio je i otpor, kako je rekao, "nametanju LGBTIQ i rodne ideologije koja želi preodgajati djecu i mijenjati naravnu sliku čovjeka".