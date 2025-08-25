Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u ponedjeljak je u Zagrebu rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sudjelovanjem na međunarodnim sastancima vjerojatno samo "kupuje vrijeme", ali je naglasio je da mu je to pogrešna računica jer europska pomoć Ukrajini neće stati.
"Moja je bojazan da Rusija želi kupiti vrijeme i to se zapravo vidi iz reakcije na ovaj značajan diplomatski angažman" američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je Wadephul u Zagrebu tijekom konferencije za medije s hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom.
"Ako Putin misli da može kupiti vrijeme onda pogrešno kalkulira jer naša podrška neće jenjati", rekao je Wadephul.
Njemački šef diplomacije podsjetio je kako se se nakon sastanka na Aljasci govorilo da će ubrzo uslijediti susret Putina i ukrajinskog predsjednika, s Trumpom ili bez njega, no da se "čini da do toga neće doći" jer ruski čelnik na to nije spreman.
"Sada je na Putinu da sjedne za pregovarački stol", rekao je Wadephul i naglasio da je Ukrajina pokazala spremnost na razgovore.
"Najbolje jamstvo protiv Putinove agresije je obrambena spremnost Ukrajine", kazao je njemački ministar.
Wadephul i Grlić Radman istaknuli su da se pregovori o miru ne mogu dogoditi bez Kijeva, a hrvatski ministar naglasio je važnost očuvanja teritorijalnog integriteta Ukrajine.
