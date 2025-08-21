Njemačka bi mogla slati vojnike u Ukrajinu

Ali kako to sudjelovanje izgleda? Radi li se o političkim obećanjima? Više novca i oružja za napadnutu zemlju? Ili na kraju čak i o njemačkim vojnicima u Ukrajini? Tu kancelar ostaje suzdržan, no ne isključuje ni to: "O tome ću, naravno, morati razgovarati s koalicijom u Berlinu – pa sve do pitanja hoćemo li ovdje možda morati donositi odluke koje zahtijevaju mandat."